Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đặc biệt có khả năng "tác chiến vượt trội"

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ thử tên lửa phòng không (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử 2 loại tên lửa phòng không mới, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 24/8.

Vụ phóng thử diễn ra hôm 23/8, cho thấy 2 hệ thống vũ khí tên lửa mới có “khả năng tác chiến vượt trội”, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay.

KCNA không giải thích chi tiết về các loại tên lửa này, chỉ nói rằng “chế độ vận hành và phản ứng dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt”. KCNA cũng không cho biết địa điểm thử nghiệm.

“Vụ phóng đặc biệt chứng minh rằng các đặc tính công nghệ của hai loại tên lửa rất phù hợp để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không khác nhau”, KCNA cho biết.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Kim giao một “nhiệm vụ quan trọng” cho ngành khoa học quốc phòng phải hoàn thành trước một cuộc họp đảng Lao động quan trọng.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc, Lee Jae-myung, đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - và cam kết xây dựng “lòng tin quân sự”. Tuy nhiên, Triều Tiên cho biết họ chưa quan tâm tới việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.