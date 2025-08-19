Ông Kim Jong-un lệnh mở rộng năng lực vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn vào ngày 18/8 (Ảnh: Yonhap).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19/8 đưa tin, ông Kim Jong-un cũng kêu gọi "mở rộng nhanh chóng" năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên khi thị sát cuộc thử nghiệm hoạt động tích hợp các hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên vào ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hải quân đóng vai trò chủ chốt trong việc củng cố lực lượng hạt nhân.

"Hải quân sẽ trở thành một lực lượng đáng tin cậy, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng hạt nhân nhà nước và lĩnh vực hạt nhân trong tương lai gần", ông nói.

Ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng khi nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng hải quân "công nghệ cao và được trang bị vũ khí hạt nhân" đã từng bước đạt được tiến triển theo đúng kế hoạch.

Vào tháng 4, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng Choe Hyon 5.000 tấn mới, một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân.

Vào tháng 5, Triều Tiên công bố một tàu chiến khác, nhưng tàu này đã bị lật và chìm một phần trong lễ hạ thủy. Một tháng sau đó, Triều Tiên đã tái khởi động tàu khu trục Kang Kon sau khi sửa chữa.

Những phát biểu của ông Kim Jong-un được đưa ra khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) hôm 18/8 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, dự kiến đến hết ngày 28/8.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi đòi hỏi Triều Tiên phải "mở rộng nhanh chóng chương trình hạt nhân".

"Tình hình thay đổi như vậy đòi hỏi chúng ta phải phản ứng bằng những thay đổi chủ động và áp đảo", ông Kim nhấn mạnh.

Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều thập niên, Triều Tiên đã xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình và được cho là có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo hàng chục loại vũ khí. Nước này đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.