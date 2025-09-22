Triều Tiên nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

“Nếu Mỹ từ bỏ sự ám ảnh vô lý về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và chấp nhận thực tế, đồng thời muốn chung sống hòa bình thực sự, thì không có lý do gì để chúng tôi không ngồi lại với Mỹ”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một hội nghị ngày 21/9.

Ông Kim Jong-un nói, ông vẫn còn những ấn tượng tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh, việc phát triển vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn của đất nước để bảo vệ an ninh trước những mối đe dọa nghiêm trọng.

Ông Kim cho biết ông đã bác bỏ những đề nghị đối thoại gần đây từ Mỹ và Hàn Quốc cũng như đề xuất của Seoul về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên theo từng giai đoạn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đưa ra các sáng kiến hòa bình kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, nói rằng đối thoại với Bình Nhưỡng là cần thiết, và đã đề xuất những bước đi nhằm xây dựng lòng tin và cuối cùng chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Lee thừa nhận có những trở ngại lớn trong việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng ông vẫn tin rằng cách tiếp cận từng bước trong việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân Triều Tiên là lựa chọn thực tế.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cần phải tạo ra những điều kiện thích hợp để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và Tổng thống Trump có vai trò then chốt trong những nỗ lực đó.