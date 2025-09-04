Tổng thống Vladimir Putin: Nga - Triều Tiên có mối quan hệ đặc biệt

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi trong cuộc gặp ở Trung Quốc ngày 3/9 (Ảnh: Reuters).

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3/9 tại Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận chi tiết về các kế hoạch hợp tác dài hạn giữa hai nước và tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới".

KCNA đưa tin, Tổng thống Putin gọi mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên là “mối quan hệ đặc biệt của sự tin tưởng, hữu nghị và liên minh".

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ "luôn ghi nhớ" sự hy sinh của các binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk, giúp Nga giải phóng khu vực này trước cuộc xâm nhập của Ukraine.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên "hoàn toàn" ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên coi việc hỗ trợ Nga là một "nghĩa vụ anh em".

Hai nhà lãnh đạo cũng có "cuộc trao đổi cởi mở" về quan điểm của họ đối với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, KCNA đưa tin.

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Nga một lần nữa.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã gửi khoảng 15.000 quân và vũ khí để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần này cho biết Triều Tiên có thể sẽ gửi thêm khoảng 6.000 quân đến Nga trong đợt triển khai quân thứ ba.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 21/8 đã trao tặng huân chương “Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên” cho các chỉ huy và binh lính Triều Tiên tham gia chiến đấu trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, cuộc chiến của binh sĩ Triều Tiên ở nước ngoài "đã khẳng định đầy đủ sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên anh hùng".

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Theo KCNA, quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".

Hai nhà lãnh đạo cũng nhiều lần khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.