Tranh cãi quanh vụ không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas tại Qatar

Khói bốc lên sau nhiều tiếng nổ tại Doha, Qatar trong vụ không kích của Israel hôm 9/9 (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, các quan chức quốc phòng cấp cao được cho là đã phản đối thời điểm tấn công giữa lúc chính phủ Israel và Mỹ được cho là đã cam kết với Doha rằng "Hamas sẽ không bị tấn công tại Qatar".

Các quan chức Israel dường như ngày càng tỏ ra nghi ngờ về thành công của cuộc không kích tại Qatar nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của Hamas, với một loạt trích dẫn giấu danh tính từ các phương tiện truyền thông tiếng Do Thái.

Đài phát thanh công cộng Kan cho biết trong một bản tin rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng khả năng thành công của cuộc không kích giảm đáng kể.

"Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy những lãnh đạo Hamas đã thiệt mạng. Chúng tôi vẫn hy vọng đã có kết quả, nhưng sự lạc quan đang giảm dần", một nguồn tin giấu tên được trích dẫn nói với kênh tin tức Channel 12.

Đài Kan cũng đưa tin về những quan điểm tương tự, trích dẫn một quan chức nói rằng cần phải xem kết quả cuối cùng nhưng có thể cuộc không kích đã không đạt được "kết quả mong muốn".

Hai nguồn tin từ cộng đồng quốc phòng và tình báo nói với hãng tin Ynet rằng, họ "bi quan về mức độ hiệu quả của cuộc tấn công vào hầu hết các mục tiêu lần này". Báo cáo cho biết phía Israel đang đánh giá thiệt hại của vụ tấn công này.

Cuộc không kích táo bạo của Israel nhằm vào cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao Hamas vào hôm 9/9 khi họ được cho là đang tập trung để thảo luận về đề xuất ngừng bắn con tin mới do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Trong khi Israel đang xác nhận kết quả cuộc tấn công, được Lực lượng Phòng vệ Israel gọi là "Chiến dịch đỉnh lửa" và đang chờ đợi kết quả, Hamas khẳng định không có bất kỳ thành viên lãnh đạo nào của họ thiệt mạng.

Vụ tấn công cũng làm bùng nổ tranh cãi khắp thế giới và khiến Qatar phản ứng giận dữ.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Al-Thani lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ông tuyên bố Doha “bảo lưu quyền đáp trả” và đã thành lập nhóm pháp lý để xem xét vụ việc. Đồng thời, ông thừa nhận sự kiện này khiến tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza rơi vào thế bất định.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố "không hài lòng với toàn bộ tình hình" đồng thời nhấn mạnh vụ không kích vào Qatar của Israel là quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, và rằng cuộc tấn công đơn phương này không có ích lợi gì cho cả Mỹ lẫn Israel.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng Mỹ chỉ được thông báo ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra, và dù báo cho phía Qatar thì mọi chuyện đã quá muộn để ngăn chặn.