Israel bị cáo buộc không kích loạt thành phố ở Syria

Một cuộc không kích của Israel vào Syria hồi thang 7 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Sana, các vụ tấn công tối 8/9 của Israel được ghi nhận gần Homs, Palmyra, cũng như thành phố ven biển Latakia của Syria.

Tuy nhiên, quy mô cũng như tác động cụ thể của đợt tấn công chưa được công bố.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, “cuộc không kích của Israel gần Homs nhằm vào một đơn vị quân sự ở phía nam thành phố”.

Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích này, trong khi phía Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố: “Các lực lượng Israel đang hoạt động ở mọi chiến trường, ngày cũng như đêm, vì an ninh của Israel”.

Israel đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công trên khắp Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12 năm ngoái, thời điểm một chính phủ do lực lượng nổi dậy Hồi giáo thành lập lên nắm quyền. Khi đó, Israel khẳng định hành động của họ nhằm ngăn vũ khí rơi “vào tay các phần tử cực đoan”.

Theo SOHR, từ đầu năm đến nay, Israel đã tiến hành 97 cuộc tấn công tại Syria, gồm 86 cuộc không kích và 11 chiến dịch trên bộ.

Hãng tin Sana đưa tin đầu tháng này, binh sĩ Israel đã bắt giữ 7 người ở tỉnh Quneitra, miền nam Syria. Quân đội Israel khi đó cho biết những người này “bị nghi ngờ có hoạt động khủng bố”.

Hồi tháng 7, Israel cũng đã không kích lực lượng chính phủ Syria quanh thành phố Suweida, miền nam đất nước, khi quân đội tiến vào khu vực có đông người Druze sinh sống sau các vụ đụng độ.