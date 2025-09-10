Tổng thống Mỹ lên tiếng việc Israel tập kích lãnh đạo Hamas ở Qatar

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh: “Đơn phương tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, quốc gia đang làm việc rất chăm chỉ và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng ta để thúc đẩy hòa bình, không phục vụ cho mục tiêu của Israel hay của Mỹ”.

Tuy nhiên, ông bày tỏ ủng hộ việc coi Hamas “là một mục tiêu chính đáng”.

Hôm 9/9, không lâu sau hàng loạt vụ nổ lớn ở Doha, Qatar, quân đội Israel xác nhận không kích vào mục tiêu là ban lãnh đạo cấp cao của Hamas. Thông cáo cho biết thêm, cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas hoàn toàn do Israel thực hiện.

“Hành động hôm nay nhắm vào các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas là một chiến dịch hoàn toàn độc lập của Israel. Israel là bên khởi xướng, Israel tiến hành, và Israel chịu toàn bộ trách nhiệm”, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết họ ra quyết định thực hiện vụ tấn công sau vụ xả súng tại Đông Jerusalem đầu tuần này khiến 6 người Israel thiệt mạng và vụ tấn công chết người vào một xe tăng Israel ở phía bắc Gaza khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

“Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng tin rằng chiến dịch này chính đáng”, tuyên bố nêu.

Các phương tiện truyền thông Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo trước về vụ tấn công.

Hai ngày trước, ông Trump đã đưa ra “cảnh báo cuối cùng” đối với Hamas: “Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận (thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin). Đây là cảnh báo cuối cùng, sẽ không có lần nào nữa”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quân đội Mỹ đã thông báo cho chính quyền Qatar rằng Israel sẽ tiến hành vụ không kích.

Nhà Trắng nói rằng, Tổng thống Trump đã chỉ đạo một trợ lý cấp cao, đặc phái viên Steve Witkoff, cảnh báo Doha trước khi cuộc tấn công của Israel diễn ra.

Tuy nhiên, bà Leavitt từ chối nêu chi tiết liệu bên nào đã báo trước cho Washington.

Bà Leavitt gọi đây là một “sự cố đáng tiếc” và nói Tổng thống Trump “rất lấy làm tiếc” về vụ việc.

Mỹ coi Qatar là một đồng minh quan trọng ở vùng Vịnh và dựa vào Doha để đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Sau vụ tấn công, ông Trump đã điện đàm với cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Ông trấn an nhà lãnh đạo Qatar rằng “sẽ không có chuyện như vậy tái diễn trên lãnh thổ của họ”.

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận “ngừng bắn đổi con tin” để đảm bảo việc hồi hương những con tin còn lại đang bị Hamas bắt giữ và chuẩn bị cho kế hoạch hậu xung đột ở Gaza.

Lãnh đạo các nước, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích cuộc tập kích của Israel là "không thể chấp nhận được".