Hamas công bố thiệt hại sau cuộc không kích của Israel

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar hôm 9/9 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Hamas tuyên bố vụ tấn công của Israel nhằm vào khu nhà của họ tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 9/9 phần lớn đã thất bại và các thủ lĩnh cao cấp vẫn sống sót.

Tuy nhiên, theo ông Suhail al-Hindi, một thành viên cấp cao của Hamas, vụ không kích đã khiến con trai của Khalil al-Hayya, người đứng đầu Cục Chính trị của phong trào, cùng một trợ lý thân cận, thiệt mạng. Ngoài ra, 3 vệ sĩ của thủ lĩnh Hamas hiện vẫn mất tích sau vụ tấn công.

Ông xác nhận các thủ lĩnh Hamas đã bị nhắm mục tiêu khi nhóm họp để thảo luận về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Israel.

Theo các phương tiện truyền thông Israel, khoảng 15 máy bay đã tham gia vụ tấn công, phóng hơn 10 quả đạn chính xác cao vào khu phức hợp của Hamas. Israel khẳng định đây là hành động đơn phương, không có bên thứ ba tham gia, nhằm loại bỏ “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas”.

Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông Israel đưa tin, Israel đã thông báo trước cho Washington về chiến dịch tấn công này.

Nhà Trắng gọi vụ tấn công là một sự việc “đáng tiếc”. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng vụ tấn công đơn phương nhằm vào trung tâm Qatar, một đồng minh thân cận” của Mỹ, “không giúp thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Trong khi đó, Qatar cũng lên án vụ tấn công, cho biết khu vực bị trúng đạn là “các tòa nhà dân cư, nơi ở của nhiều thành viên Cục Chính trị phong trào Hamas”.

Bộ Ngoại giao Qatar bác bỏ các thông tin nói rằng họ biết trước về vụ tấn công. Qatar khẳng định không hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ cả Israel lẫn Mỹ.

Sau đó trong ngày, Bộ Nội vụ Qatar cho biết ít nhất một nhân viên an ninh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong quá trình ứng cứu tại hiện trường.

Theo các nguồn tin, chiến dịch tấn công của Israel nhắm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar đã được lên kế hoạch từ 2-3 tháng trước và được đẩy nhanh trong những tuần gần đây.

Cục Tác chiến của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã khởi động một quy trình tác chiến mật, bao gồm các cuộc họp đánh giá sẵn sàng gần như hàng ngày. Mỗi tuần một lần, các quan chức cấp cao từ Cơ quan An ninh Shin Bet, Tình báo Quân sự và Cục Tác chiến lại nhóm họp.

Đến tối 8/9, Thiếu tướng Itzik Cohen, người đứng đầu Cục Tác chiến, đã bật “đèn xanh” cuối cùng ngay trước cuộc họp của lãnh đạo Hamas tại Doha.

Giới chức quốc phòng Israel cũng nâng mức chuẩn bị để đánh giá tác động của vụ tấn công đối với khu vực, đặc biệt là ở Gaza.

Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, và Tư lệnh Không quân, Thiếu tướng Tomer Bar, đích thân chỉ đạo chiến dịch do tính nhạy cảm, một phần vì mục tiêu nằm gần các hệ thống phòng không của Iran.

Vụ tấn công được điều hành từ trung tâm chỉ huy đặc biệt của cơ quan tình báo Shin Bet tại miền Trung Israel: Shin Bet cung cấp chỉ đạo tình báo, còn Không quân tiến hành không kích. Có mặt trong phòng chỉ huy khi đó là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền lãnh đạo Shin Bet chỉ được biết đến với biệt danh “M”, cấp phó của ông, cùng người đứng đầu Tình báo Quân sự.

Dù các nguồn tin Hamas nhanh chóng khẳng định nhóm đàm phán của họ đã “sống sót” sau vụ tấn công, các quan chức quốc phòng Israel tin rằng phần lớn các thủ lĩnh có mặt đều bị thương.

Theo các báo cáo, những thủ lĩnh Hamas tham dự cuộc họp tại Doha khi xảy ra vụ tấn công gồm Khalil al-Hayya, Khaled Mashal, Mohammed Darwish, Razi Hamed và Izzat al-Rishq.

Dù quyết định thực hiện chiến dịch đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng các quan chức trong chính quyền Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua lại tuyên bố vụ tấn công thực chất là nhằm đáp trả vụ xả súng đẫm máu ở Jerusalem hồi đầu tuần khiến 6 người Israel thiệt mạng, cùng một vụ tấn công khác do Hamas nhận trách nhiệm ở Gaza làm 4 binh sĩ thiết giáp Israel tử vong.