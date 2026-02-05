Chuyên gia dự đoán hướng tiến công chính của Nga ở Ukraine năm 2026

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine (Ảnh: TASS).

Đến đầu năm nay, xung đột Ukraine đã bước vào một giai đoạn quen thuộc nhưng không kém phần hệ trọng. Sau giai đoạn tác chiến cơ động cường độ cao, những trận chiến tiêu hao giành các đầu mối hậu cần then chốt và sự bào mòn đều đặn lực lượng dự bị, tiền tuyến một lần nữa rơi vào trạng thái tạm lắng về mặt tác chiến.

Trong cuộc chiến này, các giai đoạn tương đối yên ắng liên tục đóng vai trò là khoảng thời gian để các bên tái tổ chức, bổ sung lực lượng và chuẩn bị cho các đòn tấn công lớn tiếp theo.

Một mô hình tương tự đã diễn ra cách đây một năm. Giao tranh dịu xuống trong những tháng mùa đông, rồi đến mùa xuân nhường chỗ cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga, định hình phần lớn cục diện năm 2025.

Quãng tạm dừng hiện nay dường như không phải điểm kết thúc mà là một giai đoạn chuyển tiếp, được định hình bởi kết quả các chiến dịch năm ngoái và các mục tiêu chiến lược vẫn chưa đạt được.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi then chốt không phải là liệu tiền tuyến có nóng lên trở lại hay không, mà là ở đâu và bằng cách nào.

Thế bố trí lực lượng, tình trạng phòng thủ của Ukraine và logic trong kế hoạch tác chiến của Nga đều cho thấy một số hướng tiến công tiềm tàng. Hãng tin RT dẫn nhận định của các nhà phân tích đã nhận định trọng tâm tiếp theo của Nga ở Ukraine trong năm nay.

Quân đội Nga có thể mở 2 chiến dịch tấn công lớn trong năm nay: một hướng tới Slavyansk-Kramatorsk và một hướng tới Orekhov, mở đường tới Zaporizhia. Cả 2 đòi hỏi phối hợp giữa nhiều cụm quân và về quy mô có thể vượt bất cứ điều gì từng thấy trên mặt trận kể từ mùa xuân 2022.

Seversk, Chasov Yar, Konstantinovka: Hướng tới Slavyansk-Kramatorsk

Đây là một trong những khu vực hoạt động mạnh nhất của mặt trận tính đến tháng 1. Từ Seversk, Cụm tác chiến phía Nam của Nga tiến về phía tây dọc sông Seversky Donets hướng tới Slavyansk. Các điểm dân cư then chốt như Reznikovka và Zakotnoye đã bị kiểm soát, và mục tiêu lớn tiếp theo là Rai-Aleksandrovka.

Giao tranh cũng tiếp diễn tại Konstantinovka. Bản đồ cho thấy một thế bán bao vây đang hình thành quanh cụm đô thị kiên cố lớn nhất còn lại của Ukraine: Slavyansk-Kramatorsk. Nếu lực lượng Nga vượt sông Seversky Donets ở phía nam Liman và kiểm soát Konstantinovka, họ sẽ có thể siết vòng vây quanh Slavyansk-Kramatorsk (và Druzhkovka gần đó) từ 3 phía.

Đây có thể trở thành một trong những chiến dịch quan trọng nhất không chỉ của năm mà của toàn bộ “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Dĩ nhiên, kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Nga vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, một chiến lược như vậy đòi hỏi phối hợp giữa 3 cụm quân: Cụm phía Tây từ Liman vượt sông, Cụm phía Nam từ Seversk, Chasov Yar và Konstantinovka; và Cụm trung tâm từ Shakhovo-Zolotoy Kolodets. Khó có khả năng chiến dịch như vậy diễn ra trước giữa hoặc nửa cuối năm.

Pokrovsk-Mirnograd: Ở ngã rẽ

Cuối tháng 12/2025, 2 lữ đoàn Ukraine (tổng 3.000-4.000 binh sĩ) bị bao vây tại Mirnograd. Nỗ lực phá vây qua Rodninskoye của Ukraine không thành công.

Trong 2 tháng qua, lực lượng Nga cũng kiểm soát thị trấn nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược Rodninskoye và vùng ven phía bắc và tây Pokrovsk. Điều này đánh dấu kết thúc chiến dịch lớn của Nga trong năm 2025.

Từ Pokrovsk-Mirnograd, Nga có 2 hướng tiến công. Thứ nhất là tiến lên phía bắc tới Dobropolye và Slavyansk–Kramatorsk, tạo sườn phía nam cho thế bao vây cứ điểm lớn này của Ukraine. Khả năng này đã được bàn tới và nhiều khả năng không diễn ra trước nửa cuối năm.

Lựa chọn khác là tiến về phía tây tới biên giới tỉnh Dnepropetrovsk, nơi không có hệ thống phòng thủ kiên cố đáng kể.

Khu vực sông Dnieper và Gulaipole: Cứ điểm cuối trên đường tới Zaporizhia

Cứ điểm chính của Ukraine trên đường tới Zaporizhia là thành phố Orekhov, từng là trung tâm phản công của Ukraine năm 2023. Tiếp cận Orekhov từ phía nam rất khó với lực lượng Nga do tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine.

Nga đang tạo thế gọng kìm để tìm cách bao vây lực lượng Ukraine. Nếu lực lượng Ukraine chịu tổn thất tương đương Pokrovsk-Mirnograd trong trận chiến Orekhov, họ có thể khó bảo vệ Zaporizhia, ít nhất là bờ trái.

Để vá các lỗ hổng, Tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky buộc phải rút lực lượng dự bị từ các mặt trận khác, chủ yếu từ Pokrovsk và Seversk.

Mặt trận Sumy: Sự yên ả đánh lừa

Vùng đệm dọc biên giới Ukraine được thiết lập sau khi Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk đầu năm ngoái. Trong một thời gian, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công tại khu vực này nhưng không thành công, và dần dần tình hình lắng xuống. Sau đó, vào tháng 12/2025, Nga mở một mặt trận mới tại đây, kiểm soát ngôi làng Grabovskoye.

Có khả năng mặt trận Sumy sẽ tiếp tục đóng vai trò thứ yếu so với các hướng khác, quân đội Nga thiếu sức mạnh và nguồn lực cho một chiến dịch tấn công lớn tại đây. Rõ ràng, các hành động của Nga ở Grabovskoye nhằm kéo giãn lực lượng dự bị của Ukraine và ngăn họ điều chuyển sang các khu vực khác.

Tỉnh Kharkov: Những trận chiến vì hậu cần

Cuối năm 2025 chứng kiến giao tranh dữ dội tại thành phố Kupyansk. Quyền kiểm soát phần phía tây thành phố nhiều lần đổi bên, trong khi ở phía đông, quân đội Nga dần siết chặt vòng vây quanh Krugliakovka, Kovsharovka và ga đường sắt Kupyansk-Uzlovoy.

Nhà ga này có tầm quan trọng chiến lược: Nga không chỉ muốn kiểm soát mà còn đẩy tiền tuyến lùi ít nhất 15-20km về phía tây, ra xa Kupyansk. Nếu đạt được điều này, họ có thể tiếp tế trực tiếp bằng đường sắt từ tỉnh Belgorod của Nga cho Cụm tác chiến phía Tây, giúp hậu cần của Nga tại cả Kupyansk và Liman thuận lợi hơn đáng kể.

Cuộc tấn công cục bộ gần Volchansk cũng có mục tiêu tương tự. Thành phố này thất thủ vào cuối tháng 11 năm ngoái, và từ đó Cụm tác chiến phía Bắc đã tiến thêm 8-10km, kiểm soát các khu dân cư Vilcha, Siminovka, Grafskoye và Staritsa. Mục tiêu chính là gây sức ép lên hậu phương lực lượng Ukraine đang phản công gần Kupyansk, qua đó hút bớt lực lượng dự bị khỏi khu vực này.

Cho đến khi Kupyansk và ga đường sắt được kiểm soát hoàn toàn, hướng này nhiều khả năng vẫn là thứ yếu. Về lâu dài, 2 cụm quân (một từ Volchansk, một từ Kupyansk) có thể tiến về phía nhau, nhưng điều đó khó xảy ra sớm.

Liman: Trên đường tới sông Seversky Donets

Cụm tác chiến phía Tây của Nga cũng tham chiến tại Liman, thành phố mà Nga từng rút lui năm 2022. Từ năm ngoái, thành phố bị bao vây một phần, và vào tháng 1, các điểm vượt sông Seversky Donets cuối cùng còn lại đã bị phá hủy. Điều này cho thấy quân đội Nga đang tìm cách bào mòn lực lượng đồn trú của Ukraine tại Liman.

Lực lượng Nga cũng đã tiến ra bờ sông Seversky Donets ở nhiều địa điểm: tại Sviatogorsk, gần Novoselovka, ở Dibrova và Ozernoye. Những động thái này không chỉ quan trọng cho việc kiểm soát Liman, mà còn để bảo đảm thành công trong các trận đánh tương lai tại Slavyansk và Kramatorsk, vì chúng tạo ra sườn phía bắc cho thế bao vây các thành phố này.

Năm 2022, lực lượng Nga gặp khó khăn khi vượt sông Seversky Donets, lần này diễn biến sẽ ra sao vẫn còn phải chờ xem.