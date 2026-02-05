Không quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm lần đầu loại đạn tấn công tầm xa mới, chưa đầy 16 tháng sau khi ký hợp đồng (Ảnh: USAF).

Quân đội Mỹ vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và tấn công với cuộc thử nghiệm thành công Tên lửa Tấn công Tầm xa Mở rộng (ERAM).

Đây là một tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định có giá trị lớn từ tầm xa với độ chính xác cao và chi phí hợp lý, hứa hẹn mang lại lợi thế chiến lược đáng kể cho Không quân Mỹ trong các cuộc xung đột tiềm tàng.

Chỉ 16 tháng sau khi trao hợp đồng phát triển ERAM cho 2 công ty nhỏ là Zone 5 Technologies và CoAspire, quyết định đẩy nhanh quá trình này phản ánh mong muốn của Không quân Mỹ trong việc nhanh chóng củng cố khả năng răn đe đối thủ.

Chuẩn tướng Robert Lyons III, giám đốc điều hành mua sắm danh mục vũ khí của Không quân Mỹ, nhấn mạnh: “Việc chuyển từ hợp đồng sang cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trong vòng chưa đầy 2 năm chứng tỏ chúng ta có thể cung cấp khả năng sát thương cao, tiết kiệm chi phí với tốc độ phù hợp".

"Đây là cách chúng ta xây dựng lại quân đội của mình - bằng cách trao quyền cho các nhóm và đối tác công nghiệp trong nước để vượt qua bộ máy quan liêu và cung cấp các công cụ mà các chiến binh Mỹ cần để chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Cuộc thử nghiệm diễn ra tại Căn cứ Không quân Eglin, Florida, với sự tham gia của Cục Trang bị Vũ khí thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân, Không đoàn Thử nghiệm số 96 và các đối tác công nghiệp.

Không quân Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm đã đạt được toàn bộ chuỗi mục tiêu chính, bao gồm cả việc kích nổ hoàn toàn đầu đạn. Dữ liệu thu thập từ thực địa sẽ được sử dụng để tinh chỉnh và hoàn thiện thiết kế ERAM.

Chuẩn tướng Mark Massaro, chỉ huy Không đoàn 96, nhận định: “Cuộc chiến trong tương lai đòi hỏi chúng ta phải tạo ra lợi thế bất đối xứng bằng cách phát triển các hệ thống hiệu quả về chi phí, có thể bị tiêu hao như ERAM, cho phép các chỉ huy tạo ra lực lượng quy mô lớn. Cuộc thử nghiệm này là một cột mốc quan trọng trên con đường đó”.

Đáng chú ý, Washington đã cho phép bán ERAM cho Ukraine để tăng cường kho vũ khí của nước này. Vào tháng 8/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc bán tới 3.350 ERAM, cùng với các hệ thống GPS và định vị tích hợp, cho Ukraine với giá khoảng 825 triệu USD, chỉ ra tầm quan trọng chiến lược của loại tên lửa này trong bối cảnh xung đột hiện tại.