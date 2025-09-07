Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine tự chủ 60% vũ khí

Các mẫu UAV mà Ukraine tuyên bố tự sản xuất (Ảnh: The Times).

"Trong cuộc chiến này, Ukraine đã đạt đến điểm mà gần 60% vũ khí chúng ta có, vũ khí trong tay binh lính, là do Ukraine sản xuất", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tối 6/9. "Và đây là những vũ khí mạnh mẽ, với nhiều tính năng tiên tiến".

Đây được coi là bước tiến vượt bậc so với tỷ lệ nội địa hóa vũ khí 40% so với hồi đầu năm.

Tổng thống Zelensky và các quan chức khác từ lâu đã nhấn mạnh việc thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước là yếu tố then chốt để đảm bảo quốc phòng tương lai của Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng đề cập đến một dự án chung nhằm thực hiện sản xuất vũ khí tại Đan Mạch.

Vào tháng 7, tổng thống Ukraine đã kêu gọi chính phủ cải tổ của mình thực hiện các biện pháp để tăng sản lượng vũ khí sản xuất tại nước này lên hơn 50%.

Ông cho biết vũ khí do Ukraine sản xuất chiếm khoảng 50% số vũ khí được sử dụng ở tiền tuyến và trong các hoạt động khác, cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi giành độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Dù vậy, ông thừa nhận Ukraine vẫn chưa đạt được nhiều mục tiêu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là sản xuất hệ thống phòng không nội địa hoặc hợp tác với các quốc gia khác để làm việc này. Theo ông Zelensky, đây là thách thức lớn mà Ukraine phải tìm cách vượt qua.

Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái và cung cấp hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dữ dội của Nga vào các thành phố của nước này.

Các quan chức cũng nhấn mạnh việc phát triển máy bay không người lái đánh chặn là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm để đối phó với các cuộc tập kích từ Nga.

Những tuần gần đây, Ukraine đã giới thiệu nhiều sáng kiến về sản xuất vũ khí nội địa, trong đó có việc khởi động dây chuyền chế tạo thiết bị bay không người lái đầu tiên tại Đan Mạch, được tiến hành theo hình thức hợp tác với nước sở tại.

Trong ngân sách năm tài khóa 2025, Ukraine phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất quốc phòng, nỗ lực nhằm giảm thiểu lệ thuộc vào khí tài nước ngoài.