Tổng thống Zelensky: Tôi không e ngại Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn với báo Guardian vốn được công bố hôm 9/11 giờ địa phương, Tổng thống Zelensky mô tả mối quan hệ với Tổng thống Trump là tốt đẹp và bác bỏ các báo cáo cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa hai nhà lãnh đạo xuất hiện nhiều tranh cãi.

Vào ngày 17/10, Tổng thống Zelensky tới Nhà Trắng gặp người đồng cấp Mỹ để thảo luận về khả năng Washington cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa uy lực, như tên lửa hành trình Tomahawk. Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Nội các, dưới hình thức ăn trưa làm việc.

Tuy nhiên, bầu không khí sau đó dần trở nên căng thẳng. Các nguồn tin thân cận cho biết hai bên xuất hiện bất đồng và sự kiện có những lúc giống "cuộc cãi vã". Sau cuộc gặp, ông Trump khẳng định sẽ không cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo các phương tiện truyền thông, trong cuộc gặp này, Tổng thống Trump đã gây sức ép với người đồng cấp Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cảnh báo "Nga có thể hủy diệt Ukraine" nếu ông Zelensky không đồng ý.

Các nguồn tin của Financial Times cũng mô tả việc nhà lãnh đạo Mỹ có lúc đã gạt bản đồ chiến trường sang một bên trong cuộc gặp này.

"Tôi chắc chắn ông ấy không gạt bỏ bất cứ thứ gì", Tổng thống Zelensky nói với Guardian, sử dụng những từ như "bình thường", "thân thiện" và "mang tính xây dựng" để mô tả mối quan hệ của mình với ông Trump.

Trong cuộc phỏng vấn tại dinh tổng thống ở Kiev, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bình luận về vai trò của Tổng thống Trump trong chính trị thế giới, nói rằng "mọi người trên thế giới" đều e ngại Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu điều đó có đúng với ông không, ông Zelensky trả lời là "không". "Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Chúng ta là bạn, tại sao chúng tôi phải e ngại", ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump do người dân Mỹ bầu ra và "phải tôn trọng lựa chọn của họ, cũng như tôi được người dân Ukraine lựa chọn".

"Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi suốt nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều thập kỷ và thế kỷ", ông cho biết, nói thêm rằng hai nước có những giá trị chung sâu sắc.