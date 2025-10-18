Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/10 (Ảnh: Getty).

"Chúng ta phải dừng lại ở đúng vị trí hiện tại. Tổng thống đã đúng… Điều quan trọng là phải dừng lại ở đúng vị trí hiện tại, sau đó mới đối thoại tiếp", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 17/10, đồng thời cho biết các bên sau đó có thể thống nhất các bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận hòa bình vững chắc.

"Tôi đồng ý với Tổng thống (Donald Trump), đúng vậy, cả hai bên đều phải dừng lại, nhưng vấn đề ở (Tổng thống) Putin vì chúng tôi không phải là bên khởi xướng cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho cả các cuộc gặp song phương hoặc ba bên với Mỹ và Nga để tìm ra các bước đi hướng tới "hòa bình lâu dài".

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10. Ông Trump viết rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay bây giờ, ở giới tuyến hiện tại, với việc cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng viết rằng ông đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky ngừng xung đột và “đạt được một thỏa thuận”.

“Máu đã rơi đủ rồi, ranh giới được xác định bởi chiến tranh và lòng quả cảm. Họ nên dừng lại ở đó. Hãy để cả hai tuyên bố chiến thắng, hãy để lịch sử phán xét! Không còn bắn giết, không còn tử vong, không còn những khoản tiền khổng lồ nữa", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump cũng cho biết cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Zelensky vào ngày 17/10 tại Washington diễn ra “rất thú vị” và “thân mật”. Tổng thống Trump cho biết ông đã truyền đạt một thông điệp tương tự cho Tổng thống Zelensky như nói với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm một ngày trước đó.

"Tôi nói với ông ấy, cũng như tôi đề nghị mạnh mẽ với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc và đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Ông Trump cũng lên án việc “hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tuần”. “Đừng như vậy nữa, hãy về nhà với gia đình trong hòa bình”, Tổng thống Mỹ kêu gọi.

Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần "khó khăn nhất" trong việc giải quyết xung đột.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống (Trump) hiểu rằng vấn đề khó khăn nhất trong bất kỳ hình thức đàm phán nào sẽ là vấn đề lãnh thổ", ông Zelensky phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng.

Theo các quan chức Mỹ, đầu năm nay, Tổng thống Putin được cho là đã đề nghị ngừng xung đột ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ từ Kiev, bao gồm toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ phía Đông Ukraine vì điều đó sẽ mở đường cho Nga "bắt đầu một cuộc chiến thứ ba" ở Ukraine.

Hôm 17/10, khi được hỏi về ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông "không chắc liệu Nga có thay đổi lập trường hay không”.

Ông Zelensky nói: “Tôi không chắc vì chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc họp nào để hiểu rõ lập trường của cả hai bên”.

"Không ai có thể giải quyết vấn đề này nếu không có sự tham gia của Ukraine", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết ông có một cuộc gặp "hiệu quả" với Tổng thống Trump và thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không bình luận thêm về vấn đề tên lửa Tomahawk mà Kiev đang tìm kiếm, vì Mỹ "không muốn leo thang căng thẳng".

Khi được hỏi liệu ông có còn tin tưởng Tổng thống Trump nghiêm túc về việc đối phó với Nga hay không, ông Zelensky nói Ukraine tin tưởng Mỹ.

"Chúng tôi tin tưởng Tổng thống (Trump) rằng ông ấy muốn kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi nghĩ rằng việc kiểm soát tình hình ở Trung Đông cũng rất khó khăn, và Tổng thống đã thành công. Tôi hy vọng ông ấy sẽ kiểm soát được tình hình này (ở Ukraine)", ông Zelensky nhấn mạnh.