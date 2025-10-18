Loạt vấn đề "nóng" được bàn trong cuộc gặp của Tổng thống Ukraine - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna xác nhận, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình tiền tuyến, hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine và nhu cầu quốc phòng ưu tiên của Kiev.

Theo bà Stefanishyna, trọng tâm chính của cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo là nhu cầu tăng cường phòng không và sở hữu vũ khí tầm xa.

"Hai tổng thống nhất trí rằng Mỹ, cùng với các đối tác châu Âu, phải đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chúng tôi trông đợi vào việc gây thêm áp lực lên Nga để đưa xung đột đến gần hơn với hồi kết", bà Stefanishyna cho biết thêm.

Nhà ngoại giao Ukraine lưu ý rằng trong chuyến thăm Washington, Tổng thống Zelensky đã tổ chức một số cuộc họp hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và năng lượng.

Đặc biệt, Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cùng đại diện của các công ty năng lượng chủ chốt Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Westinghouse Electric Company và các công ty khác. Các dự án được thảo luận bao gồm việc cung cấp khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ, phát triển năng lượng hạt nhân và hiện đại hóa hệ thống năng lượng của Ukraine.

Theo Đại sứ Ukraine, Tổng thống Zelensky đã gặp lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu của Mỹ gồm Lockheed Martin và Raytheon. Các bên đã thảo luận về việc tăng cường phòng không cho Ukraine, đặc biệt là việc cung cấp hệ thống Patriot, tên lửa cho hệ thống này và máy bay chiến đấu F-16, cũng như triển vọng hợp tác sản xuất.

Tổng thống Zelensky cũng tham gia thảo luận với các trung tâm phân tích hàng đầu của Mỹ về việc phát triển hơn nữa quan hệ Ukraine - Mỹ và các biện pháp để đạt được một nền hòa bình công bằng.

Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết 2 bên đã bàn về việc cung cấp vũ khí tầm xa nhưng thống nhất chưa công bố bất kỳ quyết định nào ở thời điểm hiện tại.

Ông Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev là đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng vào “áp lực của Tổng thống Trump đối với Moscow để chấm dứt cuộc chiến này”.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ muốn chấm dứt xung đột mà không cần cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk.

Dù không cam kết viện trợ Tomahawk, nhưng ông Trump bày tỏ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận vũ khí song phương với Ukraine, có thể bao gồm việc trao đổi tên lửa Mỹ lấy máy bay không người lái do Ukraine sản xuất.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các hành động giao tranh phải được chấm dứt dọc theo giới tuyến hiện tại, bất kể vị trí của giới tuyến. Ông Trump kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt xung đột ngay lập tức.

Một ngày trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Trump đã tuyên bố chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ dự kiến ​​diễn ra tại Budapest trong vòng 2 tuần tới. Ông Zelensky sẽ tham gia với tư cách là bên trung gian từ xa.