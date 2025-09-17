Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây "hãy đặt Ukraine lên hàng đầu"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Các quốc gia phương Tây nên đặt nhu cầu của Ukraine lên trên nhu cầu của chính mình", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc EU và Mỹ trì hoãn các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Moscow đã phải đối mặt với những lệnh trừng phạt sâu rộng từ các nước phương Tây ủng hộ Kiev kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Liên minh châu Âu (EU) cho đến nay đã thông qua 18 gói trừng phạt nhằm vào Nga và đang thảo luận về các biện pháp tiếp theo.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Washington thận trọng hơn trong việc công bố các biện pháp trừng phạt mới giữa lúc quan hệ Nga - Mỹ đang ấm lên.

Tuy nhiên, ông Trump đã cảnh báo có thể sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News được phát sóng hôm 16/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng việc Mỹ cân nhắc tiến hành các lệnh trừng phạt tiếp theo là một sự lãng phí thời gian "nguy hiểm".

"Tôi tin rằng tất cả các quốc gia cần ngừng nghĩ về bản thân và mối quan hệ tương lai với Nga, mà thay vào đó hãy nghĩ nhiều hơn về Ukraine, bởi vì đó là chuyện của hiện tại và ngay lúc này", ông Zelensky nói. "Điều này rất nguy hiểm, và thẳng thắn mà nói, là không trung thực", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết việc Tổng thống Trump kêu gọi các nước châu Âu cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga và áp thuế đối với các nước mua dầu Nga như Trung Quốc và Ấn Độ là điều dễ hiểu. Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Mỹ không nên chờ đợi EU, nơi mà ông cáo buộc đang núp sau bộ máy quan liêu.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump tin rằng nếu ông ấy áp dụng tất cả các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, ông ấy sẽ đóng cửa ngoại giao với Nga... Nhưng chúng ta không thể chờ đợi tất cả các nước châu Âu chấm dứt quan hệ với Nga", ông Zelensky nói và cho biết thêm, "điều duy nhất còn thiếu bây giờ là một gói trừng phạt mạnh mẽ từ Mỹ".

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Kiev cần một "lập trường rõ ràng" từ người đồng cấp Donald Trump về các biện pháp trừng phạt và đảm bảo an ninh vững chắc trước khi có bất kỳ giải pháp nào.

Ông Trump đã kêu gọi các nước châu Âu ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga và cam kết sau đó sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt. Ông cũng yêu cầu EU áp đặt mức thuế quan cao đối với Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các báo cáo hôm 16/9, Ủy ban châu Âu sẽ trì hoãn gói trừng phạt tiếp theo trong khi các thành viên cân nhắc cách đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Nga khẳng định các lệnh trừng phạt không thể gây tổn hại đến nền kinh tế của họ và chắc chắn sẽ phản tác dụng. Moscow cho biết bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và công nhận các thay đổi lãnh thổ, trong khi các đảm bảo an ninh cho Kiev chỉ có thể đạt được sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố về nguyên tắc ông sẵn sàng gặp ông Zelensky và trước đó đã mời nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow để đàm phán, nhưng Kiev đã bác bỏ ý tưởng này.