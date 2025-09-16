Bộ trưởng Mỹ nêu cách chiến sự ở Ukraine có thể kết thúc trong 2-3 tháng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Bessent cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong vòng 60-90 ngày nếu châu Âu áp đặt các loại thuế thứ cấp ở mức cao đáng kể đối với những quốc gia mua dầu của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không áp đặt thêm thuế lên các khách hàng lớn chuyên mua dầu Nga, trừ khi các nước châu Âu cũng tự áp đặt mức thuế cao với những quốc gia này.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng các nước châu Âu cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Nga và góp phần chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi mong đợi người châu Âu giờ phải chia sẻ phần việc của họ, và chúng tôi sẽ không tiến lên nếu không có họ", ông Bessent nói.

Ông chỉ trích các quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu của Nga hoặc các sản phẩm dầu mỏ được tinh chế ở một nước thứ 3 từ nguồn nguyên liệu của Nga, cho rằng họ đang góp phần cung cấp ngân sách cho cuộc xung đột.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng nếu châu Âu áp đặt mức thuế phụ đáng kể lên những nước mua dầu Nga, cuộc chiến sẽ chấm dứt trong 60 hoặc 90 ngày”, ông Bessent nói, giải thích rằng điều này sẽ cắt đứt nguồn thu chính của Nga.

Ông cũng cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước châu Âu để siết chặt trừng phạt các công ty Nga, bao gồm các tập đoàn dầu mỏ lớn như Rosneft và Lukoil, đồng thời xem xét việc mở rộng sử dụng tài sản quốc gia Nga bị phương Tây đóng băng kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Ngày 13/9, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt “lớn” đối với Nga nếu toàn bộ các nước NATO ngừng mua dầu của Nga. Ông kêu gọi các nước NATO áp thuế lên những nước mua dầu của Nga.

Khi tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ giúp chiến sự Nga - Ukraine nhanh chóng chấm dứt. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực làm trung gian của ông, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên không nhượng bộ và còn quá nhiều điểm khác biệt về điều kiện để khép lại xung đột. Ông Trump cũng từng thừa nhận rằng việc xử lý cuộc khủng hoảng này là không dễ dàng.

Mặt khác, Tổng thống Trump nói với các phóng viên Nhà Trắng rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là chưa đủ mạnh.

“Các lệnh trừng phạt mà họ (châu Âu) đang áp đặt không đủ mạnh. Và tôi sẵn sàng áp đặt trừng phạt, nhưng họ sẽ phải làm cho các biện pháp trừng phạt của mình mạnh lên, tương xứng với những gì tôi đang làm”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump bổ sung rằng các bên không nên kỳ vọng Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lớn nào khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang cạn kiệt" và “cạn kiệt rất nhanh”.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga. "Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.