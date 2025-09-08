Nga tuyên bố các lệnh trừng phạt của phương Tây là “vô dụng”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Điện Kremlin).

Các nước phương Tây đã áp đặt hàng chục nghìn lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine và việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Mục đích của liên minh này là nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỷ USD của Nga và làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho biết nền kinh tế nước này, vốn tăng trưởng nhanh hơn các nước G7 và bất chấp những dự đoán của phương Tây về sự sụp đổ, vẫn phát triển hiệu quả.

Theo các nguồn tin, nền kinh tế thời chiến của Nga tăng trưởng 4,1% vào năm 2023 và 4,3% vào năm 2024.

"Cả Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt. Nhưng không lệnh trừng phạt nào có thể buộc Liên bang Nga thay đổi lập trường nhất quán mà tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói đến", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên hôm 8/9.

Theo ông Peskov, “có thể nói rằng số lượng trừng phạt chưa từng có được áp đặt đối với đất nước chúng ta trong gần 4 năm qua không gây ra tác động nào".

Ông Peskov nhấn mạnh, Moscow muốn đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, nhưng vì châu Âu và Kiev không muốn nên Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 cho biết đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga, động thái gần nhất với việc ông ám chỉ sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow hoặc những người mua dầu của Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa cũng nói rằng, các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, EU đang cân nhắc khả năng áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, công ty năng lượng và hệ thống thanh toán của Nga. Hồi tháng 7, EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine và đã phát động cuộc không kích lớn nhất trong cuộc chiến vào cuối tuần qua, theo các quan chức Ukraine.

Moscow tuyên bố đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh để tấn công các nhà máy vũ khí, sân bay, kho vũ khí và cơ sở hạ tầng giao thông do quân đội sử dụng.