Tổng thống Ukraine đến Pháp, sẵn sàng ký thỏa thuận lịch sử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trong cuộc gặp song phương bên lề cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Bỉ vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

"Một thỏa thuận lịch sử cũng đã được chuẩn bị với Pháp. Sẽ có sự tăng cường đáng kể năng lực không quân chiến đấu, phòng không và các năng lực phòng thủ khác của chúng tôi. Theo lịch trình chuyến thăm, việc này sẽ diễn ra vào thứ Hai (17/11)", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 16/11.

Tổng thống Zelensky đang có chuyến thăm tới Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào Ukraine gia tăng trong những tuần gần đây, đồng thời Moscow đang tiến công mạnh ở Donetsk và Zaporizhzhia.

Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tuần qua về việc Pháp có thể hỗ trợ thêm cho hệ thống phòng không của Kiev như thế nào.

Tháng trước, Tổng thống Macron đã cam kết cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage, sau cam kết ban đầu về việc cung cấp 6 máy bay này, và một lô tên lửa đất đối không Aster 30 mới, do tập đoàn MBDA của châu Âu sản xuất, cho các tổ hợp phòng không SAMP/T do Kiev vận hành.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin được thông báo về vấn đề này, chuyến thăm vào ngày 17/11 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Kiev. Chuyến thăm có thể bao gồm một thỏa thuận hàng không chiến lược kéo dài 10 năm, cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu Rafale đa năng do Dassault sản xuất.

Một số máy bay có thể được xuất trực tiếp từ kho dự trữ của Pháp, mặc dù phần lớn sẽ là thỏa thuận dài hạn và là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng đội bay dài hạn lên 250 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay F-16 của Mỹ và Gripen của Thụy Điển.

Việc vận hành các máy bay chiến đấu tiên tiến này sẽ mất thời gian do chương trình đào tạo nghiêm ngặt dành cho các phi công.

Hai nguồn tin cho biết chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Pháp cũng có thể chứng kiến ​​các thỏa thuận mua thêm hệ thống phòng không SAMP/T, từ kho dự trữ hiện có của Pháp hoặc thông qua các đơn đặt hàng dài hạn, bao gồm tên lửa và hệ thống chống máy bay không người lái.

Trong một cuộc họp báo trước chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, văn phòng của Tổng thống Macron cho biết mục tiêu đặt ra là Pháp sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí phục vụ quốc phòng Ukraine và cho phép nước này mua sắm các hệ thống cần thiết để đối phó với Nga.

Pháp, cùng với Anh, đã thúc đẩy việc thành lập một liên minh gồm khoảng 30 quốc gia sẵn sàng gửi binh sĩ và khí tài đến Ukraine hoặc dọc theo biên giới phía tây của nước này sau khi thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

Một mục tiêu quan trọng của liên minh là đảm bảo Ukraine có đủ viện trợ quân sự và kinh tế dài hạn để duy trì quân đội đủ mạnh nhằm ngăn chặn bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Nga trong tương lai.