Châu Âu giảm mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine

Một lô vũ khí viện trợ của Mỹ cho Ukraine (Ảnh: Không quân Mỹ).

Theo báo Neue Zurcher Zeitung (NZZ), tờ báo Thụy Sĩ xuất bản hàng ngày tại Zurich (Đức) và thường được coi là một trong những tờ báo lớn nhất thế giới, trong vài tháng qua, các đồng minh châu Âu đã giảm đáng kể các khoản viện trợ cho Kiev để mua vũ khí, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của NATO và Liên minh châu Âu (EU) về việc cung cấp các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Mặc dù một số thành viên NATO đã công bố các gói viện trợ quân sự mới song những tuyên bố này được đưa ra sau nhiều tháng cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev, tờ báo cho biết.

Theo tính toán của tờ báo này, khối lượng viện trợ mà châu Âu cam kết đã giảm 57% so với nửa đầu năm 2025, từ 3,8 tỷ euro xuống còn 1,9 tỷ euro mỗi tháng.

"Chỉ một số ít quốc gia tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Những quốc gia khác hoặc đã thắt chặt hầu bao hoặc đơn giản là không còn gì để chia sẻ", NZZ viết.

Báo cáo cũng cho biết một số quốc gia bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Italy "đã trở nên ôn hòa hơn về mặt cung cấp quân sự" cho Ukraine.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, các đồng minh phương Tây của Kiev đã liên tục tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và đang phân bổ viện trợ mới. Trong khi đó, Kiev liên tục yêu cầu tăng viện trợ quân sự.

Đáp lại, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine của phương Tây chỉ kéo dài xung đột chứ không thay đổi được tình hình trên chiến trường.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đã nhận được tới 2 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi tháng từ các đồng minh phương Tây trong những tháng gần đây.