Đặc phái viên Mỹ ẩn ý tin tốt về giải quyết xung đột Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

“Nga và Ukraine dường như không thực sự muốn chiến đấu với nhau, và tôi không nghĩ là họ muốn”, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trả lời phỏng vấn Fox News ngày 22/2.

Ông cho rằng khó khăn chính trong việc đạt được hòa bình nằm “ở cấp lãnh đạo” của 2 quốc gia.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã đưa ra một số đề xuất cho cả 2 bên, những đề xuất sẽ đưa họ lại gần nhau trong 3 tuần tới và thậm chí có thể dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Nhà ngoại giao này không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia cuộc gặp như vậy, nhưng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ “không muốn đến một cuộc họp nếu cảm thấy không thể hoàn tất việc này và đạt được kết quả tốt nhất”.

“Tổng thống có quyền lực đặc biệt để làm điều đó. Vì vậy hy vọng các bạn sẽ nghe được một số tin tốt trong những tuần tới”, ông nói thêm.

Sau các cuộc họp 3 bên tại Geneva ngày 17-18/2, ông Zelensky cho biết ông thấy có tiến triển trong lĩnh vực quân sự của các cuộc đàm phán nhưng chưa có tiến triển trong lĩnh vực chính trị.

Ngày 20/2, ông Zelensky nói rằng một vòng đàm phán khác với Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột có thể diễn ra trước cuối tháng.