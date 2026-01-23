Sắp đàm phán 3 bên về Ukraine, Tổng thống Trump gửi thông điệp đến Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Đoàn Mỹ sẽ tới Moscow hôm nay. Họ chờ cuộc gặp của chúng tôi với Tổng thống Mỹ, và giờ họ sẽ đi, và đội ngũ của tôi sẽ gặp đội ngũ Mỹ. Tôi nghĩ đó sẽ là cuộc họp 3 bên đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất”, ông Zelensky nói, nhưng không nêu rõ sự tham gia của Nga trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Cho đến nay, cả Moscow lẫn Washington đều chưa xác nhận các cuộc đàm phán 3 bên “sắp diễn ra”. UAE cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến thông tin này.

Ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Moscow, Kiev và Washington ở nhiều cấp độ đại diện khác nhau luôn là một yếu tố xuyên suốt trong những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Trump từng nói, một cuộc gặp 3 bên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine “sẽ diễn ra”.

Nga nhiều lần phát tín hiệu rằng, dù không phản đối một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, sự kiện này nên là giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán, sau khi đã đạt được những tiến triển thực chất trong tiến trình hòa bình.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ông Trump và ông Zelensky có cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Trump cho biết thông điệp ông gửi tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là cuộc chiến ở Ukraine phải chấm dứt, sau những gì ông mô tả là các cuộc trao đổi “tốt đẹp” với Tổng thống Zelensky tại Davos.

“Tôi nghĩ cuộc gặp với Tổng thống Zelensky là tốt. Đây là một quá trình đang tiếp diễn”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ đã lên đường sang Moscow đàm phán trong ngày 22/1. Khi được hỏi thông điệp của ông gửi tới ông Putin là gì, ông Trump trả lời: “Cuộc chiến phải chấm dứt”.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận về tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình cũng như việc cung cấp hệ thống phòng không tại cuộc gặp với ông Trump.

“Chúng tôi đã thảo luận về công việc của các nhóm, và thực tế là hầu như mỗi ngày đều có các cuộc họp hoặc liên lạc. Cuộc gặp trước đây của chúng tôi với Tổng thống Trump đã giúp tăng cường bảo vệ bầu trời của chúng tôi, và tôi hy vọng lần này chúng tôi sẽ củng cố thêm nữa”, nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đã đến Moscow và có cuộc hội đàm vào tối muộn với Tổng thống Putin.

Ông Putin cho biết, họ sẽ thảo luận về một giải pháp cho Ukraine và khả năng sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa để tái thiết những vùng đất do Moscow kiểm soát, cũng như đề xuất của ông Trump về Hội đồng Hòa bình, cơ chế được giao nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình trên toàn cầu.

Sau các cuộc thảo luận này, các nhà đàm phán Mỹ sẽ lập tức tới Abu Dhabi, “nơi sẽ diễn ra các cuộc trao đổi quân sự với quân sự và thảo luận về gói thịnh vượng”.