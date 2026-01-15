Nga nói về khả năng đàm phán ngừng bắn với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Getty).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/1 tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine, nhưng việc bàn về một lệnh ngừng bắn trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện là điều “không nghiêm túc”.

Ông Lavrov nói thêm rằng nếu Mỹ thông báo cho Moscow về các đề xuất hòa bình mới nhất dành cho Ukraine, điều đó sẽ rất hữu ích.

Khi được hỏi về bản tin của Bloomberg rằng Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, có thể đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về hòa bình ở Ukraine.

Ông Lavrov nói rằng Moscow luôn sẵn sàng cho những cuộc gặp như vậy.

"Tôi chắc chắn rằng nếu họ thể hiện sự quan tâm như vậy, sự quan tâm này sẽ được đáp lại bằng sự thấu hiểu", nhà ngoại giao Nga nói.

Ông mô tả các cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên Mỹ trước đây là "nghiêm túc, cụ thể, nhằm mục đích hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và thống nhất các cách thức để khắc phục những nguyên nhân gốc rễ này”.

“Qua những lần tiếp xúc trước đây với Mỹ, bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh Anchorage (Alaska) và trong các cuộc gặp gỡ sau đó với ông Steven Witkoff và Jared Kushner, chúng tôi thấy rằng Mỹ hiểu rõ tính bất khả thi của kịch bản đó và muốn ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa Ukraine gia nhập NATO”, Ngoại trưởng Nga cho biết.

Ông Witkoff và ông Kushner đã gặp ông Putin lần gần đây nhất tại Moscow vào tháng 12 năm ngoái. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra để thảo luận về kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở Ukraine.

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Ukraine "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Trong khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.

Hồi tháng 3/2025, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.