Tổng thống Trump tính đến "phương án hạt nhân" để mở cửa lại chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: TASS).

“Đã đến lúc đảng Cộng hòa sử dụng lá bài của họ, và tiến tới cái gọi là phương án hạt nhân, loại bỏ filibuster (thủ tục cản trở thông qua dự luật ở quốc hội), và loại bỏ nó ngay bây giờ!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social hôm 30/10.

Quy tắc tại Thượng viện yêu cầu hầu hết dự luật phải đạt 60 phiếu để được thông qua, trao thêm quyền lực cho phe thiểu số và về thực chất ngăn cản phe đa số thông qua mọi đề xuất họ muốn.

Hiện không rõ liệu các Thượng nghị sĩ Cộng hòa, đang nắm giữ 53 ghế, có đủ sự ủng hộ nội bộ để loại bỏ hoàn toàn quy tắc ít nhất 60 phiếu hay không.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện sau chuyến công du châu Á, nơi ông Trump nói rằng ông đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc vì sao đảng Dân chủ đóng cửa chính phủ và “tại sao đảng Cộng hòa đầy quyền lực lại cho phép họ làm điều đó”.

Tổng thống Trump lưu ý, một số Thượng nghị sĩ Dân chủ dưới thời chính quyền tiền nhiệm từng kêu gọi chấm dứt quy tắc phiếu đa số. Khi đó, cựu Tổng thống Joe Biden và một số thượng nghị sĩ đã muốn sửa đổi quy tắc để bảo vệ quyền bỏ phiếu và quyền tiếp cận phá thai, dù không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong nội bộ đảng.

Ông Trump lập luận, đảng Dân chủ sẽ loại bỏ quy tắc tối thiểu 60 phiếu nếu có cơ hội để thực thi các chính sách như trao quy chế tiểu bang cho Puerto Rico và Washington.

“Giờ đây, chúng ta đang nắm quyền, và nếu chúng ta làm điều cần làm, tình trạng đóng cửa này sẽ lập tức kết thúc”, ông Trump viết.

Những ngày gần đây, Thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày càng thảo luận nhiều hơn về việc thay đổi quy tắc nếu đảng Dân chủ không hợp tác chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, vốn đã kéo dài một tháng. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cho biết ông phản đối việc làm suy yếu quy tắc này.

Ngay cả những nghị sĩ Cộng hòa trước đây từng ủng hộ duy trì thủ tục này cũng gợi ý việc tạo ra một ngoại lệ cho ngưỡng 60 phiếu để mở cửa lại chính phủ có thể thu hút được sự ủng hộ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thể thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời cho các hoạt động của chính quyền liên bang.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến các cơ quan liên bang tê liệt, hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không nhận lương, trong khi hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.