Chính phủ Mỹ đóng cửa 3 tuần, Tổng thống Trump cảnh báo lãnh đạo Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Tôi muốn gặp họ, nhưng tôi đã nói rõ một điều kiện nhỏ: tôi chỉ gặp nếu họ để đất nước mở cửa trở lại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, nhắc đến lời đề nghị “gặp bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu” của Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Hiện tất cả trừ 3 thượng nghị sĩ Dân chủ đều từ chối ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời do đảng Cộng hòa dẫn dắt, trừ khi ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa đồng ý gia hạn khoản tín dụng thuế trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), chính sách sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới.

Nếu ACA không được gia hạn, hàng triệu người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với việc phí bảo hiểm y tế tăng vọt, điều mà các nghị sĩ Dân chủ gọi là “một cuộc khủng hoảng y tế”.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa kiểm soát quốc hội đã bắt đầu bàn bạc về những bước đi tiếp theo trong bối cảnh bế tắc kéo dài. Các nghị sĩ Dân chủ vẫn kiên quyết từ chối ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời cho đến khi họ giành được sự gia hạn trợ cấp y tế.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ngày 21/10 cho biết đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ phải kéo dài dự luật chi tiêu tạm thời để mở cửa chính phủ và duy trì hoạt động liên bang sau khi dự luật hiện tại hết hạn vào ngày 21/11.

“Mọi người đều nhận ra rằng chúng ta sẽ phải gia hạn vì đã lãng phí quá nhiều tuần”, bà Collins nói, đồng thời nhấn mạnh không muốn thấy việc chi tiêu tạm thời bị kéo dài sang năm 2026.

Trước đó, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cũng thừa nhận cần thêm thời gian để hoàn tất 12 dự luật chi tiêu thường niên cho các chương trình của chính phủ liên bang.

Ông Thune cần sự ủng hộ của một số thượng nghị sĩ Dân chủ để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời mà Hạ viện đã phê chuẩn tháng trước. Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số 53-47 trong Thượng viện, trong khi hầu hết các dự luật cần ít nhất 60 phiếu thuận để được thông qua.

Hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ khi chính phủ bắt đầu thu hẹp hoạt động vào ngày 1/10, thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới. Khi đó, nguồn ngân sách năm trước trị giá khoảng 1,7 nghìn tỷ USD dành cho hoạt động của các cơ quan liên bang đã hết hạn.

Ông Trump cùng các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã họp kín vào trưa 21/10, nhưng theo Thượng nghị sĩ Mike Rounds, cuộc thảo luận không đề cập đến việc gia hạn ACA. Đảng Cộng hòa muốn lùi các cuộc đàm phán về vấn đề này tới cuối năm nay.