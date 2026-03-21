Mỹ cân nhắc thu hẹp chiến dịch quân sự ở Iran

Các máy bay chiến đấu của Mỹ (Ảnh: USAF).

“Chúng ta đang tiến rất gần tới việc đạt được các mục tiêu khi xem xét thu hẹp những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông liên quan đến Iran”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 20/3.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump sau đó liệt kê những gì ông nói là các mục tiêu quân sự của Mỹ.

Thứ nhất là làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa, các bệ phóng và mọi thứ liên quan của Iran.

Thứ hai là phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran.

Thứ ba là xóa sổ hải quân và không quân của Iran, bao gồm cả các hệ thống phòng không.

Thứ tư là không bao giờ để Iran tiến gần đến năng lực hạt nhân, và luôn ở trong trạng thái Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ nếu điều đó xảy ra.

Thứ năm là bảo vệ ở mức cao nhất các đồng minh của chúng ta tại Trung Đông, bao gồm Israel, Ả rập Xê út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait và các nước khác.

Việc phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng, xóa sổ không quân và hệ thống phòng không của Iran, cũng như bảo vệ các đồng minh Mỹ tại Trung Đông, trước đây không nằm trong các mục tiêu mà giới chức Mỹ công bố cho cuộc chiến.

Dù danh sách mục tiêu có thay đổi theo thời gian, các quan chức Mỹ nhìn chung vẫn tập trung vào việc phá hủy chương trình tên lửa của Iran, phá hủy hải quân Iran, chấm dứt việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm vũ trang và đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về eo biển Hormuz, ông Trump viết rằng tuyến đường này “sẽ phải được các quốc gia khác sử dụng nó canh giữ và kiểm soát khi cần thiết”.

“Mỹ không sử dụng tuyến này! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia đó trong nỗ lực tại Hormuz, nhưng điều đó sẽ không cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ. Quan trọng là, đây sẽ là một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ”, ông nói.

Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tỏ ra do dự trước lời kêu gọi của ông Trump về việc hỗ trợ Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz do Iran phong tỏa. Họ cho biết sẵn sàng góp phần đảm bảo an ninh tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này, nhưng không phải trong lúc xung đột đang diễn ra và cũng không phải sau khi Tổng thống Mỹ dành phần lớn năm qua khiến các đồng minh phương Tây xa cách vì chính sách liên quan tới Ukraine và Greenland.

Dù Mỹ không vận chuyển dầu qua eo biển này, việc tuyến đường tiếp tục bị đóng cửa vẫn gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu và, theo đó, ảnh hưởng đến chính Mỹ.

Hiện chưa rõ bước tiếp theo của Mỹ sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông cho biết ông tin Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ vẫn đang được điều tới Trung Đông khi cuộc chiến với Iran sắp bước sang tuần thứ tư.

Các đợt triển khai mới này, bao gồm lực lượng từ nhóm tác chiến đổ bộ và đơn vị viễn chinh, là một phần của việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, nâng tổng số binh sĩ lên hàng chục nghìn. Điều này cho thấy xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp những tuyên bố lạc quan từ phía Washington.