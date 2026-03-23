Washington khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới thận trọng

Mỹ khuyến cáo công dân của mình trên toàn thế giới thận trọng (Ảnh: UPI).

“Cảnh báo toàn cầu: Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, cần nâng cao mức độ cảnh giác”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong khuyến cáo đăng tải trên X ngày 22/3.

Bộ này cũng cho biết: “Các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả bên ngoài Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu. Các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc những địa điểm liên quan đến Mỹ và/hoặc công dân Mỹ trên toàn cầu”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo việc đóng cửa không phận theo từng thời điểm có thể gây gián đoạn đi lại, đồng thời khuyến nghị công dân Mỹ ở nước ngoài cần tuân theo hướng dẫn trong các cảnh báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua dọa tấn công các nhà máy điện lớn của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ thực hiện lời cảnh báo trên.

Trước đó Tehran dọa mở rộng tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trên phạm vi toàn cầu, đến cả các điểm du lịch nổi tiếng.

Ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, cho biết Iran không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ nhượng bộ trước tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Iran không chỉ đang cố gắng chiến đấu để tồn tại, mà còn muốn biến mối đe dọa trước mắt này thành một cơ hội chiến lược lâu dài. Đó là lý do vì sao Tehran khó có khả năng chấp nhận tối hậu thư của tổng thống Mỹ”, ông nói.

Ông Aslani cho biết một số ý kiến tại Tehran cho rằng Iran “nên chấp nhận cái giá phải trả” nếu Mỹ thực hiện các lời đe dọa, “để tiếp tục cuộc chiến cho đến khi có thể thiết lập một thế cân bằng chiến lược đảm bảo an ninh lâu dài”.

Tại Mỹ, Lãnh đạo Thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

“Thế là đủ rồi. Hãy chấm dứt cuộc chiến này. Ngay cả một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng công khai thừa nhận rằng họ không hề biết chính quyền đang cố gắng đạt được điều gì ở Trung Đông”, ông Schumer viết trong một tuyên bố đăng trên X.

Trước đó, ông Schumer cho biết Mỹ đã đổ hàng chục tỷ USD cho cuộc chiến với Iran, khiến giá xăng hiện nay lên tới “trung bình 3,94 USD mỗi gallon”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định nước này có thể phải leo thang chiến dịch nhằm vào Iran để hạ nhiệt tình hình tại khu vực Trung Đông. Ông đề cập đến khả năng Mỹ kiểm soát đảo Kharg vốn được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran, nhưng không nêu chi tiết phương án.