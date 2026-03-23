Hiện trường tan hoang sau khi tên lửa Iran đánh trúng thành phố Arad, Israel (Ảnh: Reuters).

Tên lửa Iran mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel

Quân đội Israel ngày 22/3 cho biết Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu hôm 28/2, trong đó khoảng 92% đã bị đánh chặn.

Tuy nhiên, trong vòng 48 giờ qua, cường độ các đòn tấn công trả đũa của Tehran dường như mạnh hơn nhiều so với những ngày trước đó. Đặc biệt, Iran phóng hàng loạt tên lửa mang đầu đạn chùm khiến các quả đạn nhỏ phát tán trên diện rộng khắp Israel.

Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel (Video: RT).

Đáng chú ý, tên lửa Iran đã đánh trúng 2 thành phố ở miền Nam Israel, khiến khoảng 175 người bị thương. Một trong số đó là Dimona, nơi được cho là có cơ sở hạt nhân của Israel.

Tên lửa Iran mang đầu đạn chùm giải phóng hàng chục quả đạn nhỏ hơn chứa thuốc nổ trên một khu vực rộng. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của những tên lửa này sẽ mở ra khi đang lao xuống mục tiêu và rải khoảng 20 quả đạn nhỏ, mỗi quả chứa khoảng 2,5kg thuốc nổ, trong bán kính chừng 8km.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí này có thể tác động tới cục diện xung đột. Thay vì chỉ gây ra một vụ nổ tại một điểm duy nhất, đầu đạn chùm có thể rải nhiều đạn nhỏ trên một khu vực lớn, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các mục tiêu dưới mặt đất.

Trong cuộc tập kích mới nhất của Iran đêm 22-23/3, các đánh giá quân sự của Israel cho thấy chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa được phóng đi. Tuy nhiên, việc sử dụng đạn chùm khiến mỗi tên lửa có thể tạo ra hàng chục điểm va chạm riêng biệt. Loạt video mới nhất cho thấy các quả đạn lao xuống như "mưa sao băng". Dù mang lượng thuốc nổ nhỏ hơn, khả năng gây thiệt hại trên diện rộng khiến loại vũ khí này đặc biệt nguy hiểm.

Những diễn biến đáng chú ý

Vào ngày thứ 23 của cuộc chiến, liên quân Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa vào Israel. Đồng thời, áp lực lên eo biển Hormuz, cũng như nguồn năng lượng và hậu cần trong khu vực, đang gia tăng.

Iran cảnh báo có vũ khí mới đảo lộn mọi tính toán của Mỹ, Israel

Các cuộc tập kích dữ dội đã nhắm vào Tehran, Bushehr và Bandar Abbas, hệ thống phòng không Iran vẫn hoạt động, và các báo cáo về việc đánh chặn và bắn hạ mục tiêu cho thấy một số khả năng đánh chặn vẫn còn nguyên vẹn.

Theo RT, hệ thống phòng không của Iran đã khóa mục tiêu vào một tiêm kích F-15 "đối thủ" xâm nhập không phận ở vùng duyên hải phía Nam đất nước, gần eo biển Hormuz. Chiếc F-15 dường như đã bị trúng đạn, hiện chưa rõ số phận của máy bay và phi công. Tuy nhiên, phần lớn các tuyên bố trên đến từ phía Iran và chưa được xác minh độc lập.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 22/3 (Ảnh: Rybar).

Một thông tin đáng chú ý là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, hôm 22/3 cho biết học thuyết quân sự của nước này đã chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, đồng thời cảnh báo Iran đã và đang phát triển các trang thiết bị và vũ khí tiên tiến có thể mang tới những bất ngờ mới, làm đảo lộn hoàn toàn tính toán của Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-15 của đối phương

Quân đội Iran tuyên bố sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn và tấn công cơ sở hạ tầng khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này nếu tuyến đường thủy quan trọng không được mở lại trong 48 giờ, tức hạn chót là trước tối 23/3. Một nguồn tin riêng của Iran nói với CNN rằng Tehran đang tiến hành các biện pháp thương mại hóa việc kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này.

Israel tập kích quy mô lớn vào Tehran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 23/3 đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu của Iran, tập trung ở Tehran.

Tuy nhiên, các đòn trả đũa của Iran lại được ghi nhận sau các cuộc tấn công vào Dimona và Arad. Qua những hình ảnh mới được công bố, dường như hệ thống đánh chặn của Israel có vẻ "xuống sức" khi để lọt lưới một số tên lửa Iran, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đạn phòng không Israel tưởng chừng đã chạm vào tên lửa Iran nhưng cuối cùng vẫn trượt, để quả đạn lao thẳng xuống mục tiêu (Video: RT).

Nguyên nhân có thể là do các kíp chiến đấu phòng không của họ đã mệt mỏi sau hơn 3 tuần trực chiến căng thẳng liên tục 24/24h. Đồng thời, một số trạm radar tầm xa của Mỹ ở Trung Đông được cho là đã bị hư hại nên thời gian cảnh báo sớm sụt giảm đáng kể, từ 5-10 phút, nay chỉ còn 1 phút khiến trắc thủ tên lửa Israel đôi khi khó có thể phản ứng kịp thời.

Phóng viên của CNN đã ghi nhận những suy ngẫm của người dân Tel Aviv về niềm tin vào hệ thống đánh chặn Israel sau những thất bại.

Vài giờ sau khi một quả bom nhỏ nghi là từ tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran rơi xuống một khu phố gần đó, và một ngày sau khi 2 tên lửa thoát khỏi sự đánh chặn ở các thành phố sa mạc Dimona và Arad, CNN đã "tìm thấy" Einat, 62 tuổi, và Aviad, 67 tuổi, đang ngồi trong một quán rượu.

Liệu họ còn tin tưởng vào hệ thống đánh chặn của đất nước để bảo vệ họ? Einat thừa nhận bà có những lo ngại. “Vẫn tốt hơn là không có gì, nhưng chắc chắn là đáng lo ngại”, bà nói.

Trong khi đó, ông Aviad lạc quan hơn: “Nó (hệ thống phòng thủ tên lửa Israel) không đánh chặn được đạn chùm, và nó không thể đánh chặn chúng”, nhưng nói thêm, “đó là trò chơi may rủi, và sống ở đất nước này cũng giống như trò chơi may rủi vậy”.

Cả hai đều cho biết họ đã tuân theo chỉ thị của chính phủ là đến các hầm trú ẩn kiên cố khi còi báo động vang lên.

Hầu hết những người mà CNN đã phỏng vấn đều không muốn tiết lộ họ của mình.

Jennifer Hassan Smith, 52 tuổi, người cũng đang đi uống nước với một người bạn, cho biết việc Iran tăng cường sử dụng đạn chùm thực sự khiến bà cảm thấy an toàn hơn, bởi vì sức công phá của chúng thấp hơn nhiều so với tên lửa mang đầu đạn đơn.

“Nếu nó rơi xuống và chúng tôi đang ở trong phòng an toàn, chúng tôi hoàn toàn an toàn”, bà nói.

Quân đội Israel cho biết tỷ lệ đánh chặn vẫn ở mức trên 90%. Đối với Orna, người không muốn tiết lộ tuổi tác và nói với CNN rằng bà thích ngủ đêm ở bãi đậu xe ngầm tại Habima hơn là ngủ ở nhà, thì mức độ thành công đó là đủ tốt.

“Không có gì trên thế giới này là hoàn hảo, kể cả hệ thống phòng không. Việc thỉnh thoảng có thương vong hoặc sai sót là điều được dự đoán trước. Quân đội rút ra kết luận và học hỏi kinh nghiệm, và tôi hy vọng sẽ có ít thương vong hơn trong tương lai”, bà nói.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 22/3 (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận Li Băng - Israel, lực lượng Hezbollah đã tấn công khu vực Misgav Ama. Quân đội Israel đang giữ vững các vị trí ở At-Tayba, nhưng chiến tuyến vẫn ổn định, và các cuộc pháo kích từ cả hai phía vẫn tiếp diễn.

Trung Đông chưa hạ nhiệt

Tại vịnh Ba Tư, một sự cố mới đã được ghi nhận gần Sharjah (UAE), một vụ nổ xảy ra gần một tàu thương mại nhưng không trúng trực tiếp.

Tại Iraq, các cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và các nhóm thân Iran vẫn tiếp diễn. Đồng thời, tình hình trong lĩnh vực dầu khí đang xấu đi, với việc các công ty nước ngoài tạm ngừng hoạt động và sơ tán nhân viên.

Tại Syria, các nhóm dân quân người Kurd ở Qamishli đã chiếm giữ một trụ sở an ninh và thay thế quốc kỳ trong lễ kỷ niệm Nowruz. Những hành động trả đũa của nhóm người ủng hộ chế độ và các bộ lạc cho thấy căng thẳng đang gia tăng trong nước.

Trong bối cảnh khủng hoảng, việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ để đi qua eo biển Hormuz đang được thảo luận. Tuy nhiên, Nhật Bản và Trung Quốc thận trọng về các kế hoạch như vậy do những rủi ro đối với hệ thống tài chính và phản ứng có thể xảy ra từ phía Mỹ.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng khi Iran tuyên bố có thể khóa hoàn toàn huyết mạch chiến lược này (Ảnh: Rybar).

Mỹ ra "tối hậu thư", Iran đáp trả

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 ra "tối hậu thư", cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công các nhà máy điện lớn của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền trong vòng 48 giờ, hạn chót là trước tối 23/2.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”, đồng thời khẳng định Washington đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch tập kích Iran “sớm hơn dự kiến vài tuần”.

“Lãnh đạo của họ đã ra đi, hải quân và không quân của họ đã bị xóa sổ, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, vậy mà họ lại muốn thỏa thuận. Còn tôi thì không! Chúng ta đang đi trước kế hoạch vài tuần”, ông Trump tuyên bố.

Song song với những tuyên bố cứng rắn, Mỹ được cho là đang thảo luận về khả năng đàm phán, nhưng các điều kiện đòi hỏi Iran phải từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân, đồng thời hạn chế hiệu quả các hoạt động trong khu vực.

“Sau 3 tuần xung đột, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo, cũng như về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Iran”, Axios dẫn các nguồn thạo tin ngày 22/3 cho hay.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, được cho là đang tham gia vào những cuộc thảo luận ban đầu về các cuộc đàm phán tiềm năng.

Theo nguồn tin, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột nhiều khả năng sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và giải quyết kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, cũng như thiết lập một khuôn khổ dài hạn bao trùm chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran đối với các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.

Trong khi đó, cuộc chiến đã gây tổn thất cho chính Mỹ. Chiến dịch quân sự đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa phòng không của nước này. Hơn nữa, tốc độ sản xuất không đủ bù đắp tiêu hao, và nỗ lực hỗ trợ đồng thời nhiều mặt trận đặt ra câu hỏi về chính khái niệm "hai chiến trường".

Mỹ sử dụng vũ khí có điều khiển chính xác nhưng đắt tiền để tấn công UAV giá rẻ của Iran (Video: CENTCOM).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent đã trả lời phỏng vấn đài NBC News ngày 22/3. Khi được hỏi liệu ông Trump đang “giảm dần” chiến tranh hay “leo thang” nó, Bộ trưởng Bessent nói: “Đôi khi bạn phải leo thang để giảm leo thang”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent cho biết chính phủ Mỹ có “rất nhiều tiền” để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Iran, nhưng đang yêu cầu Quốc hội bổ sung kinh phí để đảm bảo quân đội được cung cấp đầy đủ trong tương lai.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm vào tối 22/3, theo một tuyên bố từ chính phủ Anh. “Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Trung Đông, và đặc biệt là sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz để nối lại hoạt động vận chuyển hàng hải toàn cầu”, thông cáo viết.

Nỗ lực kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến tranh

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, cho biết ông hy vọng sẽ “khôi phục” các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran bất chấp tính chất leo thang của cuộc xung đột. “Tôi đã có những cuộc trò chuyện quan trọng ở Nhà Trắng, và cả với Iran. Có một số liên lạc, và chúng tôi hy vọng có thể khôi phục lại đường dây đó”, ông Grossi nói với CBS News.

Đức Giáo hoàng Leo hôm 22/3 cho biết cái chết và sự đau khổ do chiến tranh ở Trung Đông gây ra là một “nỗi ô nhục đối với toàn thể nhân loại”, khi ông một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

“Chúng ta không thể im lặng trước sự đau khổ của biết bao người, những nạn nhân vô tội của các cuộc xung đột này. Điều làm tổn thương họ cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại”, Đức Giáo hoàng Leo nói trong buổi cầu nguyện Angelus hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô.