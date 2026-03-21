Iran bắn hỏa lực trúng mục tiêu, căn cứ quân sự Mỹ bốc cháy dữ dội

Truyền thông Iran đưa tin, hỏa lực của Iran đã bắn trúng mục tiêu là căn cứ không quân Victoria của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hôm 20/3.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám cháy dữ dội bao trùm một phần của căn cứ này.

Cháy lớn tại căn cứ Mỹ ở Iraq sau đòn tập kích của Iran (Nguồn: RT)

Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn đã liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Iraq trong những tuần gần đây.

Một video khác được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bốc lên tại cơ sở của Mỹ ở Kuwait sau hỏa lực dữ dội của Iran.

Hiện chưa rõ thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ sau đòn tập kích của Iran.

Cơ sở của Mỹ ở Kuwait bốc cháy sau hỏa lực dữ dội từ Iran (Nguồn: RT)

Báo Wall Street Journal ngày 20/3 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào căn cứ quân sự chung Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, nhưng không quả nào trúng căn cứ này.

Wall Street Journal cho biết một trong hai tên lửa của Iran đã gặp sự cố giữa chừng, và một tàu chiến Mỹ đã bắn một tên lửa đánh chặn SM-3 vào tên lửa còn lại.

Động thái này đánh dấu nỗ lực đáng kể của Iran nhằm vươn hỏa lực xa hơn khu vực Trung Đông và đe dọa lợi ích của Mỹ.

Theo Wall Street Journal, việc Iran nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, nơi cách Iran khoảng 4.000km, cho thấy tên lửa của nước này có tầm bắn xa hơn so với những gì Tehran từng công bố.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hồi tháng trước cho biết Iran đã giới hạn tầm bắn của tên lửa ở mức 2.000km.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin về các vụ phóng tên lửa của Iran nhắm vào Diego Garcia, mô tả đây là một căn cứ quân sự quan trọng ở nước ngoài của Mỹ, hỗ trợ phi đội máy bay ném bom hạng nặng của quân đội Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran ngày 21/3 đã tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa “Lời hứa Đích thực 4”, nhắm vào hơn 55 địa điểm do Mỹ và Israel kiểm soát trên khắp khu vực.

Iran công bố video đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel

Theo IRGC, 5 căn cứ quân sự của Mỹ đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công này, gồm al-Kharj ở Ả rập Xê út, al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ali al-Salem ở Kuwait, Erbil ở Kurdistan thuộc Iraq và trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain.

IRGC cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Qiam và Emad cùng với máy bay không người lái tấn công, mô tả giai đoạn trả đũa này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu đối thủ.

Quân đội Iran tuyên bố để đáp trả những hành động quân sự của Mỹ và Israel, Tehran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Israel và Mỹ trên khắp khu vực.

IRGC và quân đội Iran đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố các đòn tấn công của nước này đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ của Mỹ ở vịnh Ba Tư và Tây Á, cũng như các cơ sở quân sự và tình báo của Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Iran, lực lượng Iran đã khiến ít nhất 600 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và bị thương tại nhiều căn cứ của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công. Washington chưa xác nhận thông tin này.

Các quan chức Iran cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là “hành động tự vệ chính đáng”.

Chính quyền Iran khẳng định các cuộc tấn công trả đũa sẽ tiếp tục cho đến khi đối thủ bị "trừng phạt" hoàn toàn và thiệt hại đối với Iran được bồi thường.