Tổng thống Trump ra lệnh khẩn khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố ông đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ (DFC) cung cấp “bảo hiểm và bảo lãnh” cho các tàu đi qua Vùng Vịnh.

“Có hiệu lực ngay lập tức, tôi đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ (DFC) cung cấp, với mức giá rất hợp lý, bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh cho an ninh tài chính của tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng, đi qua Vùng Vịnh. ​​Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các hãng vận tải biển”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz “nếu cần thiết”.

“Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt. Bất kể điều gì xảy ra, Mỹ sẽ đảm bảo dòng chảy tự do năng lượng cho thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là vĩ đại nhất trên Trái đất. Sẽ còn nhiều hành động nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Trump khẳng định Iran đã mất năng lực hải quân, không quân và hệ thống radar do các cuộc không kích của Mỹ.

"Họ không còn hải quân, nó đã bị phá hủy. Họ không còn không quân, nó đã bị phá hủy. Họ không còn hệ thống phòng không, nó đã bị phá hủy. Hệ thống radar của họ đã bị phá hủy, và hầu như mọi thứ đều đã bị phá hủy", ông Trump nhấn mạnh.

Tuần này, Iran đã đe dọa tấn công các tàu đi qua eo biển, và một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong khu vực. Một số công ty bảo hiểm hàng hải, bao gồm Skuld, Steamship Mutual và North Standard, đã thông báo cho khách hàng rằng họ đã chấm dứt bảo hiểm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến chiến tranh trong vùng biển xung quanh.

Theo nguồn tin từ Politico, chính quyền Mỹ đang xem xét phương án cung cấp bảo vệ quân sự cho các tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz.

Chính phủ Mỹ cũng đang thảo luận về phương án đóng vai trò như một bên bảo đảm để các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển một cách an toàn. Quyết định này được giải thích là nhằm kiềm chế nguy cơ tăng giá năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: FT).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã bị đóng và Iran sẽ bắn bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua.

Đây là cảnh báo cứng rắn nhất của Tehran kể từ khi nước này tuyên bố đóng tuyến đường chiến lược này hôm 28/2, một động thái có thể làm gián đoạn khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Eo biển Hormuz là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của thương mại toàn cầu. Khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khoảng 20% lượng khí đốt vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến đường này.

Eo biển nằm giữa Oman và Iran. Nó nối Vịnh Ba Tư ở phía bắc với Vịnh Oman ở phía nam và nối tiếp ra Biển Ả rập. Tại điểm hẹp nhất, eo biển rộng khoảng 33km, trong khi mỗi luồng hàng hải theo hai chiều chỉ rộng khoảng 3km.

Vị trí này khiến Hormuz trở thành một “điểm nghẽn” chiến lược đối với các chuyến hàng dầu từ các nước thuộc OPEC tới khách hàng ở châu Á. Các lựa chọn để tránh đi qua eo biển này là rất hạn chế.

Eo biển Hormuz là tuyến xuất khẩu dầu mỏ then chốt của thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất Vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với Vịnh Oman và Biển Ả rập.

Trong nhiều năm, Tehran đã cảnh báo rằng họ có thể đóng eo biển Hormuz để đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào mình, nhưng vẫn chưa từng thực hiện một lệnh phong tỏa kéo dài đối với tuyến hàng hải này.