Tổng thống Mỹ nói “48 lãnh đạo Iran thiệt mạng”, 9 tàu chiến bị đánh chìm

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 1/3 tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ đã đánh chìm 9 tàu chiến của hải quân Iran và “phá hủy phần lớn” sở chỉ huy hải quân của nước này.

“Tôi vừa được thông báo rằng chúng ta đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu chiến của hải quân Iran, trong đó có một số tàu khá lớn và quan trọng. Chúng ta đang truy đuổi những chiếc còn lại. Chúng sẽ sớm chìm xuống đáy biển! Trong một cuộc tấn công khác, chúng ta đã phá hủy phần lớn sở chỉ huy hải quân của họ", Tổng thống Trump cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng cho biết 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Không ai có thể tin vào mức độ thành công mà chúng ta đang đạt được. 48 lãnh đạo đã không còn nữa. Và mọi việc đang diễn ra rất nhanh chóng”, ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo mới của Iran muốn đàm phán với chính quyền Mỹ và ông đồng ý với đề xuất này.

“Họ muốn đàm phán và tôi đã đồng ý đàm phán, vì vậy tôi sẽ đàm phán với họ”, tạp chí The Atlantic dẫn lời ông Trump khẳng định.

“Họ lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn. Họ lẽ ra nên đưa ra những điều rất thiết thực và dễ thực hiện sớm hơn. Họ đã chờ đợi quá lâu”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump không tiết lộ thời điểm sẽ diễn ra các cuộc đàm phán. Ông cũng không nói rõ chính quyền Mỹ đang đàm phán với những nhà lãnh đạo cụ thể nào của Iran, đồng thời lưu ý rằng một số người mà họ đã từng đàm phán trước đây đã thiệt mạng.

“Hầu hết những người đó đã ra đi. Một số người mà chúng tôi đã đàm phán cũng đã ra đi, bởi vì đó là một đòn giáng mạnh. Họ lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn. Họ lẽ ra đã đạt được một thỏa thuận. Họ lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn", ông Trump tuyên bố.

Iran chưa lên tiếng về thông tin do Tổng thống Mỹ cung cấp.

Iran đã thành lập một hội đồng lãnh đạo để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Hội đồng này bao gồm ông Ayatollah Alireza Arafi, 67 tuổi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và ông Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, người đứng đầu ngành tư pháp.

Hiến pháp Iran quy định nếu lãnh tụ tối cao không còn nắm quyền, một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm tổng thống, người đứng đầu ngành tư pháp và một giáo sĩ cấp cao từ Hội đồng Giám hộ quyền lực sẽ đảm nhiệm các trách nhiệm của lãnh tụ tối cao cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên bầu chọn.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với CNBC, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch của Mỹ tại Iran đang tiến triển “vượt tiến độ”.

“Chúng ta đang làm nhiệm vụ của mình, không chỉ vì chúng tôi mà còn vì cả thế giới. Và mọi thứ đang vượt tiến độ. Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng rất tích cực”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump vẫn ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở West Palm Beach, bang Florida vào ngày 1/3, nơi ông theo dõi tình hình ở Trung Đông.

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi quân đội Mỹ lần đầu tiên công bố thương vong trong chiến dịch quân sự ở Iran: 3 quân nhân thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và một số người khác bị thương nhẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios ngày 28/2, Tổng thống Trump đã nêu ra hai lý do chính dẫn đến việc Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran, gồm lịch sử lâu dài của Iran liên quan đến nhiều vụ tấn công trên khắp thế giới và việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

“Iran đã tiến rất gần rồi lại rút lui. Tôi hiểu từ đó rằng họ thực sự không muốn một thỏa thuận”, ông Trump nói với Axios về các cuộc đàm phán, vốn nhằm mục đích giải quyết chương trình hạt nhân của Iran và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Iran đã bắt đầu xây dựng lại một số cơ sở hạt nhân mà Mỹ và Israel đã tấn công năm ngoái. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố những địa điểm đó đã bị “xóa sổ hoàn toàn”.