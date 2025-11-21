Nga lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 21/11 cho biết Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận chi tiết về các đề xuất được nêu trong kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc đang diễn ra.

"Phía Mỹ có một số ý tưởng nhất định, nhưng hiện tại chưa có vấn đề nào cụ thể đang được thảo luận. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở. Chúng tôi vẫn duy trì sự cởi mở đối với các cuộc đàm phán hòa bình", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cho biết những bước tiến trên chiến trường của Nga đang làm giảm bớt các lựa chọn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Hoạt động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga sẽ thuyết phục ông Zelensky và chính quyền của ông ấy rằng tốt hơn hết là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ. Tốt hơn là nên làm điều này ngay bây giờ, thay vì để sau. Khả năng ra quyết định của ông ấy đang bị thu hẹp khi ông ấy bị mất lãnh thổ trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga", ông Peskov nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc tiếp tục xung đột là "vô nghĩa và nguy hiểm" đối với Ukraine.

"Chính quyền (Ukraine) phải đưa ra quyết định có trách nhiệm. Hãy làm ngay bây giờ và chịu trách nhiệm về việc đó”, ông Peskov nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết, ngày 20/11, ông đã gặp các đại diện của Mỹ. Phía Mỹ đã trình bày đề xuất của họ nhằm kết thúc xung đột Nga - Ukraine.

Ông khẳng định mình đã nêu rõ các điểm then chốt, và các nhóm sẽ tiếp tục làm việc trên các đề xuất này “để mọi thứ được thực hiện một cách chân thành”.

Theo trang tin Axios, trong cuộc đàm phán tại Kiev ngày 20/11, Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll “đã đồng ý về một mốc thời gian mang tính khẩn trương” cho việc đưa ra một dự thảo thỏa thuận theo kế hoạch của Mỹ.

Financial Times cho biết, Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ trình bày một văn bản đã được thống nhất vào ngày 27/11, sau đó Washington dự định chuyển đề xuất này cho phía Nga. Nhà Trắng muốn hoàn tất tiến trình này vào đầu tháng 12, coi đó là cơ hội để định hình một sáng kiến chính trị có thể tác động đến diễn biến của cuộc xung đột trong tương lai.

Ông Zelensky được cho là đã có thái độ “mềm mỏng hơn”, khẳng định với phái đoàn Mỹ rằng ông sẵn sàng hợp tác với Washington để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Vào ngày 19/11, Axios đưa tin Washington đã tổ chức các cuộc tham vấn bí mật với Moscow để xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Mỹ đã thảo luận về một giải pháp hòa bình cho Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Alaska hồi tháng 8 và không có tiến triển nào về chủ đề này kể từ đó.

Financial Times đưa tin kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, chính thức công nhận Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giảm lực lượng vũ trang Ukraine và cấm quân đội nước ngoài và vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Theo nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko, kế hoạch hòa bình của Mỹ còn đề xuất Ukraine không gia nhập NATO và Ukraine duy trì là một quốc gia phi hạt nhân.

Ngoài ra, Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là thuộc Nga, trong khi Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng dọc theo giới tuyến, đồng nghĩa với việc công nhận thực tế dọc theo giới tuyến. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát; khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Nga.

Kế hoạch cũng đề cập đến vấn đề tái thiết Ukraine, tổ chức bầu cử, vấn đề nhân đạo, trao đổi tù binh, tài sản bị đóng băng của Nga cùng nhiều điều khoản khác.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20/11, Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Khrystyna Hayovyshyn xác nhận Ukraine đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột với Nga.

Tuy nhiên, bà Hayovyshyn nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn có những "lằn ranh đỏ" của nước này.

Bà tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là "của Nga", cũng không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ của Ukraine và sẽ không chấp nhận những hạn chế đối với việc lựa chọn liên minh hoặc khối của Ukraine.