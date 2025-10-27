Tổng thống Trump nói gì về việc "cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba"?

Tổng thống Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới Nhật Bản hôm 27/10 (Ảnh: Getty).

Trong tuyên bố hôm 27/10, Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng tái tranh cử tổng thống vào năm 2028, đồng thời nhấn mạnh về việc ông sẽ làm tốt vai trò đó như thế nào.

"Tôi rất muốn làm điều đó", nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên khi đang trên chuyên cơ Không lực Một để đến Nhật Bản. "Tôi đang có những con số (tỷ lệ ủng hộ) tốt nhất từ ​​trước đến nay".

"Tôi không loại trừ khả năng đó?", ông Trump tiếp tục, đồng thời tỏ ra hào hứng, "tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng ta có một nhóm người tuyệt vời, rất tuyệt vời".

Tuy nhiên, Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ đã có quy định rõ ràng về vấn đề này. "Không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần", điều này rõ ràng cũng được áp dụng cho Tổng thống Trump, khi xét đến nhiệm kỳ hiện tại và trước đây của ông tại Phòng Bầu dục.

Để sửa đổi Hiến pháp Mỹ cho phép một tổng thống tại vị 3 nhiệm kỳ sẽ đòi hỏi phải có đa số 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện - điều mà đảng Cộng hòa của ông Trump hiện không có - hoặc thông qua một hội nghị lập hiến được triệu tập bởi 2/3 số bang để đề xuất các thay đổi.

Theo ABC News, các phóng viên đang đi cùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á đã nhanh chóng đề cập đến vấn đề cụ thể này của hệ thống tư pháp Mỹ và hỏi ông Trump về việc "có sẵn sàng đấu tranh tại tòa án hay không".

"Tôi chưa thực sự nghiêm túc nghĩ về điều đó", nhà lãnh đạo Mỹ trả lời. "Như các bạn đã biết, chúng tôi có một số người rất giỏi... Tôi còn có số liệu thăm dò tốt nhất từ ​​trước đến nay", ông nói.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ chung của Tổng thống Trump chỉ ở mức khiêm tốn 45%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức cao nhất là 49% của ông khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức 34% dành cho ông sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 mà sau đó ông đã bị luận tội vì bị cáo buộc là người kích động.

Nói về vấn đề tranh cử của Tổng thống Trump, cựu cố vấn thân tín của ông, Steve Bannon, tiết lộ rằng có "một kế hoạch" được đưa ra để né tránh Tu chính án thứ 22.

"Ông Trump sẽ trở thành tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên chấp nhận điều đó", ông Bannon nói với báo The Economist. "Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch", ông Bannon nhấn mạnh nhưng không công bố chi tiết ngoài lời khẳng định rằng Tổng thống Trump là "một công cụ của ý chí thần thánh".