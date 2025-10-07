Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ ứng viên tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Donald Trump

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 6/10, người dẫn chương trình nói rằng, theo một số nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu tên Ngoại trưởng Marco Rubio là người kế nhiệm tiềm năng để lãnh đạo phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông.

Khi được hỏi liệu ông có tham gia tranh cử tổng thống năm 2028 không nếu được Tổng thống Trump ủng hộ, Ngoại trưởng Rubio cho biết một người khác sẽ lãnh đạo phong trào MAGA.

“Tôi tin rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa tiếp theo sẽ là Phó Tổng thống Vance nếu ông ấy quyết định ra tranh cử. Ông ấy là một người bạn tốt của tôi và ông ấy đang làm rất tốt”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng họ có một đội ngũ tuyệt vời và tất cả đều đang làm việc cho tổng thống.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã đề cập rằng, theo một số nguồn tin, Ngoại trưởng Rubio chịu trách nhiệm chính về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, ông cũng có kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng tư vấn về các vấn đề đối nội. Ngoại trưởng Rubio đã làm rõ sự khác biệt giữa vai trò của ông và Tổng thống Trump.

“Công việc của chúng tôi và tổng thống đôi khi bị nhầm lẫn. Công việc của chúng tôi là thực hiện chương trình nghị sự của tổng thống. Chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên không? Chúng tôi có thể đưa ra ý tưởng không? Có, nhưng cuối cùng, tổng thống mới là người được người dân Mỹ bầu lên", ông Rubio kết luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump hồi tháng 8 cho biết hiện vẫn còn quá sớm để chọn người kế nhiệm ông trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2028. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận Phó Tổng thống JD Vance là người kế nhiệm "tiềm năng nhất".

“Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó, nhưng chắc chắn ông ấy đang làm rất tốt, và có lẽ ông ấy sẽ được ủng hộ vào thời điểm đó", ông Trump nói về “phó tướng” của mình.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là liên danh tranh cử của ông Vance. Ông Rubio hiện là Ngoại trưởng Mỹ và quyền trợ lý an ninh quốc gia cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ giới hạn một cá nhân được bầu làm tổng thống 2 nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 cho biết ông “có lẽ sẽ không” tái tranh cử tổng thống sau nhiệm kỳ thứ 2.

Những đồn đoán về việc ông Trump sẽ tranh cử nhiệm kỳ 3 gia tăng khi tổ chức Trump Organization, do 2 con trai của ông điều hành, mở bán mũ màu đỏ, in dòng chữ Trump 2028.

Tuy nhiên, ông Trump từng khẳng định: "Nhiều người bán mũ 2028, nhưng đây không phải điều tôi định làm… Tôi muốn có 4 năm tuyệt vời, rồi bàn giao cho ai đó, lý tưởng nhất là một thành viên xuất sắc của đảng Cộng hòa, để họ tiếp tục nỗ lực".

Về phần mình, Phó Tổng thống Vance cho biết Tổng thống Trump muốn ông tập trung vào công việc hiện tại của chính quyền, khi được hỏi về các cuộc trao đổi liên quan đến khả năng ông Vance sẽ là người kế nhiệm tranh cử đảng Cộng hòa vào năm 2028.

Khi được hỏi liệu ông có coi mình là người kế nhiệm phong trào MAGA hay không, ông Vance nói: “Không. Tôi coi mình là một Phó Tổng thống đang cố gắng làm tốt công việc cho người dân Mỹ. Nếu tôi làm tốt công việc, và nếu Tổng thống tiếp tục thành công, thì chính trị sẽ tự giải quyết. Chúng ta sẽ tính tới chuyện đó khi thời điểm đến", ông Vance nói.

Ông cho biết cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là cuộc bầu cử lớn tiếp theo có ý nghĩa đối với người dân Mỹ, trước bầu cử tổng thống 2028.