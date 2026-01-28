Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Động thái rút khỏi hiệp định, được Tổng thống Donald Trump khởi động đúng một năm trước, chính thức có hiệu lực vào ngày 27/1.

Ông Trump công bố quyết định rút lui vào ngày 20/1/2025, ngày đầu tiên ông nhậm chức, và một tuần sau đó gửi văn bản thông báo lên Liên hợp quốc. Cơ quan này đã xác nhận bằng văn bản rằng việc Mỹ tham gia hiệp định sẽ chấm dứt vào ngày 27/1.

“Nhờ Tổng thống Trump, Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, một thỏa thuận làm suy yếu các giá trị và ưu tiên của Mỹ, lãng phí tiền thuế của người dân và kìm hãm tăng trưởng kinh tế", người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết, nhấn mạnh quan điểm xem "Nước Mỹ là trên hết" của chính quyền ông Trump.

Trong thời gian qua, chính quyền của ông Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ nhiên liệu hóa thạch và chủ trương giảm sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Trump cũng từng rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cựu Tổng thống Joe Biden sau đó đã đưa Mỹ tái gia nhập thỏa thuận này. Hiệp định Paris đặt ra mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu thấp hơn đáng kể 2°C, đồng thời cố gắng giữ mức ấm lên dưới 1,5°C.

Đây là một thỏa thuận ràng buộc yêu cầu tất cả các quốc gia ký kết, bất kể giàu nghèo hay mức độ gây ô nhiễm, phải đặt ra các mục tiêu ngày càng tham vọng để cắt giảm khí nhà kính. Hiệp định không bắt buộc các nước phải đạt được các mục tiêu đó, nhưng kêu gọi các nước giàu “đi đầu” và cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển.

Năm nay, Mỹ cũng tìm cách rút khỏi một hiệp ước khí hậu toàn cầu khác mang tên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), vốn kêu gọi hợp tác toàn cầu về vấn đề này.

Theo các nhà khoa học, hoạt động của con người đang làm hành tinh nóng lên. Hiện tượng nóng lên toàn cầu này làm trầm trọng thêm thời tiết cực đoan bằng cách khiến một số cơn bão mạnh hơn, kéo dài các đợt nắng nóng, và làm mực nước biển dâng khi các sông băng tan chảy.