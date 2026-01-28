Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ ​​trước đến nay. Hãy nghĩ xem. Nếu tôi tranh cử lại, liệu có ai vui mừng không?", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ trong sự kiện vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Des Moines, Iowa ngày 27/1.

Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông Trump trong thời gian qua nhiều lần gợi ý khả năng tranh cử tổng thống thêm lần nữa. Ông từng giới thiệu những chiếc mũ có chữ “Trump 2028” trong cuộc họp với các lãnh đạo Quốc hội.

Tuy nhiên, Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ đã có quy định rằng “không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần". Điều này rõ ràng cũng được áp dụng cho Tổng thống Trump, khi xét đến nhiệm kỳ hiện tại và trước đây của ông tại Phòng Bầu dục.

Để sửa đổi Hiến pháp Mỹ cho phép một tổng thống tại vị 3 nhiệm kỳ sẽ đòi hỏi phải có đa số 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện hoặc thông qua một hội nghị lập hiến được triệu tập bởi 2/3 số bang để đề xuất các thay đổi.

Một số đồng minh của ông Trump đã nhiều lần gợi ý về việc ông tranh cử nhiệm kỳ 3. Trong khi đó, ông Trump cho biết đảng Cộng hòa có nhiều ứng viên tiềm năng, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Hạ nghị sĩ Andy Ogles (đảng Cộng hòa ở bang Tennessee) từng đề xuất một tu chính án nhằm cho phép ông Trump tranh cử thêm lần nữa, bằng cách tạo ngoại lệ cho những người từng phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, đề xuất này gần như không có khả năng được Quốc hội thông qua.

Nhiều người ủng hộ ông Trump đã tỏ ra ủng hộ ý tưởng ông tiếp tục ra tranh cử và thường xuyên hô vang khẩu hiệu “4 năm nữa” trong các sự kiện của ông.

Chiến dịch của ông Trump thậm chí bán những chiếc mũ có dòng chữ “Trump 2028” trên trang bán hàng trực tuyến, cùng với áo thun in khẩu hiệu “Trump 2028 (Viết lại luật chơi)”.

Nói về vấn đề tranh cử của Tổng thống Trump, cựu cố vấn thân tín của ông, Steve Bannon, tiết lộ rằng có "một kế hoạch" được đưa ra để né tránh Tu chính án thứ 22.

"Ông Trump sẽ trở thành tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên chấp nhận điều đó", ông Bannon nói với báo Economist.

"Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch", ông Bannon nhấn mạnh, nhưng không công bố chi tiết.