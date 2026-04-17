Tổng thống Trump: Mỹ cấm Israel tấn công Li Băng

Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào Tire, Li Băng (Ảnh: Reuters).

"Israel sẽ không ném bom Li Băng nữa. Họ bị Mỹ cấm làm như vậy. Đủ rồi!!!", Tổng thống Trump nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cũng nói rằng, bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được với Iran "hoàn toàn không liên quan đến Li Băng" nhưng khẳng định "chúng tôi sẽ giải quyết" tình hình của nhóm quân sự Hezbollah một cách thích hợp.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Washington sẽ nhận vật liệu hạt nhân từ Iran. "Sẽ không có tiền trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào", ông tuyên bố.

Những bài đăng của ông Trump xuất hiện sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố mở cửa cho tất cả các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. "Eo biển Hormuz đã được mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn", tuyên bố nêu rõ.

Trong khi đó, Tổng thống Li Băng Joseph Aoun cảnh báo tiến trình đàm phán giữa nước này và Israel đang bước vào giai đoạn “nhạy cảm và mang tính quyết định”, đòi hỏi một lập trường thống nhất từ toàn bộ hệ thống chính trị trong nước.

Ông Aoun mô tả các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra với Israel là "tế nhị và then chốt", đồng thời kêu gọi sự đoàn kết quốc gia khi Li Băng đang trải qua giai đoạn quan trọng dưới sự giám sát của quốc tế.

Trong tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Li Băng công bố hôm 17/4, nhà lãnh đạo này cho biết lập trường của chính phủ tập trung vào việc duy trì lệnh ngừng bắn, đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ miền Nam Li Băng, trả tự do cho những người bị giam giữ và giải quyết các tranh chấp biên giới còn tồn đọng.

Ông Aoun nhấn mạnh việc duy trì lệnh ngừng bắn là điểm khởi đầu cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo, gọi đó là sự lựa chọn nhận được sự ủng hộ của cả trong nước và quốc tế.

Nhà lãnh đạo này nói đến sự ủng hộ từ Mỹ, lưu ý Tổng thống Trump và ông đã có cuộc điện đàm hôm 16/4 trong đó ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Washington ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Li Băng

Tổng thống Aoun còn cho biết quân đội Li Băng sẽ đóng vai trò trung tâm sau khi Israel rút quân, triển khai dọc biên giới quốc tế phía nam, giải tán các cứ điểm vũ trang và trấn an người dân trở về nhà.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Li Băng chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 16/4 theo giờ địa phương. Thỏa thuận này nhằm chấm dứt hơn 1 tháng leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, thực tế trên thực địa cho thấy hòa bình vẫn còn mong manh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah “chưa hoàn tất”, đồng thời cho biết Tel Aviv sẽ tiếp tục duy trì một “vùng an ninh” rộng khoảng 10km dọc biên giới.

Ông cũng cảnh báo nếu giao tranh tái diễn, những người dân quay trở lại khu vực này có thể buộc phải sơ tán một lần nữa.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẵn sàng phản ứng nếu Israel vi phạm thỏa thuận. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu, dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ.