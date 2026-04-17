Iran bác ngừng bắn tạm thời, muốn chấm dứt xung đột trên toàn khu vực

Khói bốc lên tại thủ đô Iran sau một vụ tấn công của Mỹ hồi tháng 3 (Ảnh: AFP).

Iran bác thoả thuận ngừng bắn tạm thời

Phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya hôm 17/4, Thứ trưởng Khatibzadeh khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm tất cả các khu vực xung đột “từ Li Băng đến biển Đỏ”, mô tả đây là “lằn ranh đỏ”.

“Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào”, ông nói và nhấn mạnh thêm rằng vòng xoáy xung đột “phải chấm dứt tại đây một lần và mãi mãi” thay vì các giải pháp tạm thời.

Ông Khatibzadeh cho biết, Pakistan đứng vai trò trung gian hòa giải nhằm mục đích đạt được mục tiêu đó.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Thứ trưởng Khatibzadeh nhấn mạnh khu vực này dù nằm trong lãnh hải Iran nhưng từ lâu vẫn mở cửa cho hoạt động giao thương quốc tế. Tuy nhiên, ông cáo buộc Mỹ và Israel là những bên góp phần gây bất ổn, làm gián đoạn thương mại và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Theo ngoại trưởng Khatibzadeh, Iran vẫn cam kết đảm bảo cho eo biển Hormuz thông thoáng, nhưng ám chỉ rằng các thỏa thuận mới có thể được đưa ra dựa trên tình hình hiện tại, bao gồm các cân nhắc liên quan đến an ninh, an toàn đi lại và các vấn đề môi trường.

Ông nói thêm rằng, một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, cùng với điều mà ông mô tả là sự chuyển hướng khỏi “lập trường cực đoan” của Mỹ, sẽ đảm bảo rằng eo biển Hormuz vẫn là tuyến đường ổn định cho thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng "sớm" đạt được một thỏa thuận với Iran. Ông cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 tuần là một lựa chọn, nhưng có thể không cần thiết nếu tiến trình đàm phán đạt kết quả nhanh chóng. Ông cũng để ngỏ khả năng tham dự lễ ký kết nếu thỏa thuận được hoàn tất tại Islamabad.

Tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, đã ở Tehran từ hôm 15/4, nhằm tổ chức các cuộc gặp với các quan chức chính phủ bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Ông Munir cũng đã có các cuộc đàm phán với các quan chức quân sự cấp cao của Iran như một phần của nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột.

Ba tàu chở dầu Iran đầu tiên rời eo biển Hormuz

Trong ngày 17/4, đã có 3 tàu chở dầu Iran đầu tiên rời eo biển Hormuz dù Mỹ áp lệnh phong tỏa.

Công ty theo dõi tàu biển Kpler cho biết, 3 tàu chở dầu của Iran - mang theo tổng cộng 5 triệu thùng dầu thô - đã trở thành những tàu đầu tiên như vậy rời eo biển Hormuz kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực hôm 13/4.

Công ty này thông tin 3 tàu là Deep Sea, Sonia I và Diona - đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ - đã đi qua eo biển Hormuz vào hôm 15/4, sau khi rời đảo Kharg của Iran. Các tàu lần lượt hoàn tất việc bốc dầu vào các ngày 2, 8 và 9/4.

Hiện chưa rõ điểm đến của các tàu này, nhưng trong vài năm qua chúng đã liên tục vận chuyển hàng hóa tới khu vực quanh Singapore.