Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran trì hoãn phút chót, Tehran cảnh báo đanh thép

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: PressTV).

Không lâu sau khi thông báo thỏa thuận hòa bình với Iran về cơ bản đã đàm phán xong, Tổng thống Donald Trump hôm 24/5 lại bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ không vội ký thỏa thuận với Iran và lệnh phong tỏa vẫn được duy trì cho đến khi 2 bên đạt được thỏa thuận.

Ông cũng nêu rõ, nếu ông ký kết một thỏa thuận với Iran, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với thỏa thuận dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

"Nếu tôi tạo ra một thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng đắn, không giống như thỏa thuận mà ông Obama đã làm", ông cho biết trong một bài đăng trên Truth Social, cho rằng thỏa thuận trước đây đã trao cho Iran "một con đường rõ ràng và rộng mở để hướng tới vũ khí hạt nhân”.

Ông nói thêm: "Thỏa thuận của chúng ta hoàn toàn trái ngược, nhưng chưa ai nhìn thấy hay biết nó là gì. Nó thậm chí còn chưa được đàm phán xong hoàn toàn... Không giống như những người tiền nhiệm đáng lẽ phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm trước, tôi không bao giờ tạo ra những thỏa thuận tồi”.

Tổng thống Trump được cho là đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không ký kết một thỏa thuận với Iran cho đến khi Iran đồng ý tháo dỡ chương trình hạt nhân của mình và chuyển giao số uranium đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ của họ.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi ông thông báo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran “phần lớn đã đàm phán xong”.

"Một thỏa thuận phần lớn đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn thiện giữa Mỹ, Iran và một số quốc gia khác. Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", ông cho biết.

Ông tiết lộ thỏa thuận này sẽ bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu toàn cầu mà Tehran đã phong tỏa phần lớn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây khoảng 3 tháng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24/5 cũng lạc quan tuyên bố thế giới có thể sắp nhận tin tốt về chiến sự Iran sau vài giờ nữa.

Tuy nhiên, sau đó, ông cảnh báo, Mỹ không loại trừ khả năng nối lại chiến dịch tấn công Iran nếu Washington không đạt được các mục tiêu của mình thông qua các cuộc hội đàm với Tehran.

"Tổng thống muốn đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Ông ấy muốn giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp ngoại giao thương lượng, và chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để thực hiện điều đó", ông phát biểu.

Đáp lại, ông Mohsen Rezaei, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Iran, tuyên bố Iran sẽ phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Ông nói thêm, dưới sự chỉ dẫn của Lãnh tụ Tối cao, phái đoàn đàm phán của Iran trong các cuộc hội đàm với Mỹ đã kiên quyết tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền hạt nhân bất khả xâm phạm.

"Nếu các vị tiến vào vịnh Ba Tư, trước hết, chúng tôi sẽ đưa ra một câu trả lời cứng rắn, đau đớn và chưa từng có, đồng thời phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi có thể sẽ rút khỏi NPT. Các vị có biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi rút lui không?”, ông cảnh báo.

Ông cũng nhấn mạnh, xung đột sẽ không chỉ giới hạn ở eo biển Hormuz, mà sẽ kéo dài sang biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab và Ấn Độ Dương nếu lực lượng Mỹ tiến vào vịnh Ba Tư.