Lý do Tổng thống Trump không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết các cuộc đàm phán hiện tại của Mỹ với Tehran đang diễn ra một cách có trật tự và chuyên nghiệp hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây.

Ông cho biết đã đưa ra chỉ thị cho phái đoàn đàm phán của mình không vội vã ký thỏa thuận với Iran mặc dù chỉ vài giờ trước thông báo rằng một thỏa thuận tiềm năng về cơ bản đã đàm phán xong với nỗ lực không chỉ của Mỹ, Iran mà còn cả các nước như Ả rập Xê út, UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain.

"Tôi đã thông báo với các đại diện của mình rằng không được vội vã tiến tới một thỏa thuận vì thời gian đang đứng về phía chúng ta. Cả 2 bên phải thong thả và thực hiện nó một cách chuẩn xác. Không được phép có sai sót!" ông Trump nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cho biết Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi một thỏa thuận mới được xác minh và ký kết đầy đủ.

Tuyên bố này cho thấy ông Trump tin Mỹ vẫn nắm đòn bẩy quan trọng để gây sức ép tối đa thông qua lệnh phong tỏa hàng hải vốn áp dụng từ ngày 13/4. Ngoài ra, Washington cũng có thể gây sức ép bằng việc từ chối giải phóng các tài sản bị đóng băng cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Tehran.

Với đòn bẩy đó, người đứng đầu Nhà Trắng nhắc lại rằng lập trường của Washington đối với các tham vọng hạt nhân của Iran là không thay đổi và không thỏa hiệp.

Theo ông, các nhà chức trách Iran phải hiểu rõ một điều rằng họ sẽ không được phép phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân hay một quả bom hạt nhân.

Ông Trump cũng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân trước đây dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, gọi đó là "con đường trực tiếp" để Tehran xây dựng một kho vũ khí hạt nhân.

Tiết lộ tình hình các cuộc đàm phán, Fox News dẫn các nguồn thạo tin cho hay, thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran Iran đã "hoàn thành 95%".

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về kho dự trữ hạt nhân và eo biển Hormuz, nhưng đang thương thảo về mặt thuật ngữ văn bản. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi sẽ không ký kết thỏa thuận trong ngày hôm nay hay ngày mai ", một trong các quan chức Mỹ chia sẻ.

Nguồn tin cho hay, Tổng thống Trump có thể cho phép kéo dài thêm từ 5 đến 7 ngày nữa để hoàn thiện thỏa thuận. Quan chức này cũng gợi ý rằng nếu Washington thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận có lợi, quân đội Mỹ có thể sẽ nối lại các đợt ném bom vào Iran.