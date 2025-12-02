Tổng thống Trump mời Thủ tướng Israel đến Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel, trong cuộc điện đàm ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc giải trừ vũ khí Hamas và phi quân sự hóa Gaza, mở rộng các thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump cũng mời nhà lãnh đạo Israel thăm Nhà Trắng "trong tương lai gần". Theo các nguồn tin, ông Netanyahu có thể đến Nhà Trắng vào cuối tháng này, đánh dấu chuyến thăm thứ 5 của ông kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Thông cáo được đưa ra sau khi ông Trump đăng bình luận trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi Israel duy trì “đối thoại mạnh mẽ và chân thật” với nước láng giềng Syria. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, “không điều gì xảy ra làm cản trở tiến trình phát triển của Syria trở thành một quốc gia thịnh vượng”.

“Syria và Israel sẽ có mối quan hệ lâu dài và thịnh vượng với nhau”, ông Trump nói, và cho biết chính quyền của ông đang tìm cách làm trung gian cho một hiệp ước giữa 2 nước.

Ông Trump đã ủng hộ nhà lãnh đạo mới của Syria, Ahmed al-Sharaa, trong khi Israel bày tỏ thái độ thù địch do các mối liên hệ trong quá khứ của nhà lãnh đạo Syria với phong trào Hồi giáo cực đoan.

Một cuộc tập kích của Israel vào miền Nam Syria cuối tuần trước đã khiến 13 người thiệt mạng. Quân đội Israel nói rằng cuộc tấn công của họ nhằm vào một nhóm chiến binh Hồi giáo Li Băng tại đó.