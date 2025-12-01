Thủ tướng Israel đệ đơn xin Tổng thống ân xá

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

Trong một lá thư gửi Tổng thống Isaac Herzog được công bố ngày 30/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết rằng phiên tòa xét xử ông đã trở thành “tâm điểm của những tranh cãi gay gắt” và ông phải “chịu trách nhiệm rộng rãi trước công chúng, với sự hiểu biết về những hệ lụy tổng thể của các sự kiện này”.

Trong lá thư dài một trang, ông Netanyahu không thừa nhận tội lỗi cũng không đưa ra cam kết nào về tương lai chính trị của mình. Ông nhiều lần tuyên bố mình vô tội trước các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm.

“Đứng trước những thách thức an ninh và các cơ hội ngoại giao mà Israel đang đối mặt, tôi cam kết làm mọi thứ trong khả năng của mình để hàn gắn chia rẽ, đạt được đoàn kết dân tộc và khôi phục lòng tin của công chúng vào các thể chế của nhà nước. Và tôi mong tất cả các nhánh của chính quyền cũng làm như vậy”, ông Netanyahu viết.

Với tư cách là nguyên thủ quốc gia Israel, Tổng thống Herzog là người duy nhất có quyền ban hành lệnh ân xá. Văn phòng của ông xác nhận đã nhận được đề nghị của Thủ tướng Netanyahu và ông sẽ “cân nhắc kỹ lưỡng, có trách nhiệm”.

Phe đối lập nhanh chóng chỉ trích yêu cầu của ông Netanyahu. Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid kêu gọi Tổng thống bác bỏ đề nghị ân xá, ít nhất là ở hiện tại.

Một cuộc thăm dò của Channel 12 vào giữa tháng 11 cho thấy 48% người dân Israel phản đối ân xá vô điều kiện, trong khi 44% ủng hộ, và 8% còn lại nói rằng họ không biết.

Ông Netanyahu là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Israel phải đối mặt với truy tố hình sự. Phiên tòa của ông bắt đầu vào tháng 5/2020 trong 3 vụ án riêng biệt.

Trong vụ nghiêm trọng nhất, ông bị cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm vì được cho là đã thúc đẩy các lợi ích quy định trị giá hơn 250 triệu USD vào thời điểm đó cho người bạn Shaul Elovitch, cổ đông kiểm soát công ty viễn thông Bezeq.