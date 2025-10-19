Đặc phái viên Mỹ cảm thấy “bị phản bội” khi Israel không kích Qatar

Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff (Ảnh: The Hill).

Trong một cuộc phỏng vấn trên CBS cùng với Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là người đã nỗ lực làm việc cùng với ông để đứng trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas, ông Witkoff dã nói rõ về vụ tấn công ngày 9/9 tại Doha và diễn biến sáng hôm sau khi sự việc xảy ra.

"Tôi nghĩ cả Jared và tôi đều cảm thấy chúng tôi đã bị phản bội", đặc phái viên Witkoff nói trên chương trình tin tức "60 Minutes" của CBS trong các trích đoạn được công bố hôm 17/10. Theo kế hoạch, toàn bộ cuộc phỏng vấn dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào ngày 19/10 giờ địa phương.

Vào thời điểm đó, cuộc tấn công đã làm gián đoạn quá trình đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza bị tàn phá, do cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

“Vụ việc đã có tác động lan tỏa vì Qatar đóng vai trò quan trọng trong đàm phán, cũng như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Witkoff nhấn mạnh.

“Chúng tôi đã đánh mất niềm tin của Qatar. Và vì vậy Hamas đã rút lui, và thực sự rất khó để liên lạc với họ", đặc phái viên Mỹ nói thêm.

Khi đó, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội rằng quyết định tiến hành cuộc không kích Doha là của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Mỹ không biết gì.

Cuối cùng Israel và Hamas đã chấp nhận kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Trump đưa ra, kêu gọi thả con tin và tù nhân, đồng thời ngừng bắn sau 2 năm xung đột đẫm máu.

Dưới áp lực của Tổng thống Trump, trong chuyến thăm Nhà Trắng tháng này, Thủ tướng Netanyahu đã gọi điện cho Thủ tướng Qatar để xin lỗi về vụ tấn công Doha.