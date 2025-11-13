Tổng thống Trump đề nghị ân xá cho Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 12/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho ông một bức thư kêu gọi xem xét việc ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

“Dù tôi hoàn toàn tôn trọng tính độc lập của hệ thống tư pháp Israel và những yêu cầu của nó, tôi tin rằng vụ việc nhằm vào Bibi (Thủ tướng Benjamin Netanyahu), người đã cùng tôi chiến đấu trong thời gian dài, bao gồm cả trước đối thủ rất khó nhằn của Israel là Iran, là một vụ truy tố mang động cơ chính trị và vô lý”, ông Trump viết trong bức thư được Văn phòng Tổng thống Herzog công bố.

Ông Netanyahu đang đối mặt với một phiên tòa kéo dài về cáo buộc tham nhũng. Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu ân xá cho đồng minh thân cận của mình. Trong khi đó, ông Netanyahu phủ nhận các cáo buộc và khẳng định vô tội.

Đáp lại đề nghị mới nhất của ông Trump, ông Netanyahu đã gửi lời cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ đăng trên mạng xã hội X. Ông viết: “Cảm ơn Tổng thống Trump vì sự ủng hộ tuyệt vời của ông. Như thường lệ, ông luôn nói thẳng vào vấn đề và nhìn nhận đúng bản chất sự việc. Tôi mong được tiếp tục hợp tác cùng ông để củng cố an ninh và mở rộng hòa bình”.

Văn phòng Tổng thống Herzog cho biết bất kỳ ai muốn xin lệnh ân xá từ Tổng thống đều phải nộp đơn chính thức theo đúng quy trình đã được quy định.

Dù chức vụ tổng thống Israel chủ yếu mang tính nghi lễ, ông Herzog vẫn có quyền ân xá cho những người bị kết án trong những trường hợp đặc biệt.

Trong chuyến thăm Israel hồi tháng 10, ông Trump cũng đã kêu gọi Tổng thống Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc hội tại Jerusalem.

Ông Netanyahu bị truy tố vào năm 2019 trong 3 vụ án, bao gồm cáo buộc nhận gần 700.000 shekel (211.832 USD) quà tặng từ các doanh nhân. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử bắt đầu từ năm 2020 đến nay vẫn chưa kết thúc.

Ông Netanyahu cho rằng rắc rối pháp lý mà ông đang phải đối mặt là một “cuộc săn phù thủy của phe cánh tả” nhằm lật đổ một nhà lãnh đạo cánh hữu được dân bầu.