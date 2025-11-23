Tổng thống Trump lên kế hoạch B đề phòng tòa án bác bỏ chính sách thuế quan

Một tàu container tại cảng ở California, Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Theo các quan chức Mỹ am hiểu kế hoạch, cả Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đều đã nghiên cứu các phương án B nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho chính quyền. Những lựa chọn này bao gồm Điều 301 và Điều 122 của Đạo luật Thương mại, cho phép Tổng thống đơn phương áp thuế.

Tuy nhiên, các phương án thay thế này cũng tiềm ẩn rủi ro do thường chậm hơn hoặc bị giới hạn hơn so với các quyền lực rộng rãi mà ông Trump đã áp dụng cho tới nay. Ngoài ra, phương án đó cũng có thể đối mặt với những thách thức pháp lý mới.

Hiện chính quyền của ông Trump vẫn hy vọng sẽ thắng kiện hoàn toàn. Ông nhiều lần kêu gọi các thẩm phán ủng hộ mức thuế dựa theo quốc gia mà ông đã áp dụng với lý do “tình trạng khẩn cấp kinh tế”.

Tuy vậy, việc chuẩn bị này là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền của ông đang sẵn sàng đối phó một khả năng bất lợi, sau khi tòa án tỏ ra hoài nghi về các mức thuế toàn cầu. Điều này cũng cho thấy khả năng ông Trump theo đuổi việc áp thuế, kể cả bằng các biện pháp chưa từng được thử nghiệm.

Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về sự chuẩn bị nhưng thừa nhận đang tìm “các biện pháp mới” để duy trì chính sách thương mại của Tổng thống Trump.

“Chính phủ luôn nghiên cứu các biện pháp mới nhằm giải quyết thâm hụt thương mại hàng hóa mang tính lịch sử của Mỹ và đưa trở lại hoạt động sản xuất quan trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta”, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói.

Hiện chưa rõ Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết khi nào. Các thẩm phán có thể giữ nguyên các mức thuế, bác bỏ hoàn toàn hoặc chỉ giới hạn một phần.

Vụ kiện tại Tòa án Tối cao xoay quanh việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), theo đó ông đã áp thuế đối ứng với hàng nhập khẩu toàn cầu, cũng như thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Canada và Mexico liên quan đến fentanyl.