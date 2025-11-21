Mỹ mở rộng dỡ bỏ thuế quan nông sản

Mỹ dỡ bỏ thuế quan với hàng loạt nông sản (Ảnh: CNBC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép cắt giảm thuế đối với một số nông sản của Brazil, sau các cuộc điện đàm với phía Brazil cũng như các khuyến nghị từ quan chức trong chính quyền.

“Sau khi xem xét thông tin và những khuyến nghị mà các quan chức này cung cấp, cũng như tình hình đàm phán với chính phủ Brazil, trong đó có nhiều yếu tố khác, tôi xác định rằng cần thiết và phù hợp để điều chỉnh phạm vi các sản phẩm chịu mức thuế bổ sung”, sắc lệnh của Tổng thống Trump nêu rõ.

Brazil là nước xuất khẩu thực phẩm lớn sang Mỹ, như nước ép trái cây và đường, bên cạnh thịt bò và cà phê.

Sắc lệnh của ông Trump thực chất loại bỏ mức thuế 40% vẫn áp dụng cho các mặt hàng này, sau khi Mỹ tuần trước đã bãi bỏ mức thuế 10% đối với một danh sách dài các nông sản.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết chi phí sinh hoạt và tính khả năng chi trả tại Mỹ, sau khi đảng Cộng hòa chịu thất bại trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 11.

Danh sách hàng thực phẩm Brazil không còn chịu thuế khớp với danh sách trong sắc lệnh ngày 14/11, vốn bãi bỏ thuế đối ứng trên hơn 200 mặt hàng toàn cầu, bao gồm các sản phẩm dùng làm phân bón, trái cây nhiệt đới như chuối và dứa, cà phê và một số loại gia vị như cacao, quế.

Sắc lệnh mới về Brazil có hiệu lực hồi tố từ ngày 13/11, và Tổng thống Trump cho biết chính quyền sẽ hoàn trả các khoản thuế đã thu từ các mặt hàng nông sản Brazil nhập khẩu kể từ thời điểm đó.

Trước đó, vào tháng 7, Nhà Trắng ban hành sắc lệnh áp mức thuế 40% đối với hàng hóa Brazil. Mức thuế cao này cộng dồn với 10% thuế đối ứng sàn đã áp từ tháng 4, tạo thành tổng mức thuế 50%.

Mỹ đã nhập khẩu 42,3 tỷ USD hàng hóa từ Brazil trong năm 2024, bao gồm khoảng 8 tỷ USD thực phẩm. Trong số này có hơn 2 tỷ USD cà phê, nhiều tỷ USD thịt, nước cam, đường và một số lượng nhỏ trái cây, gia vị, rau củ, sản phẩm sữa và các mặt hàng nông sản khác.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business Network hôm 20/11 cho biết Tổng thống Trump đang bãi bỏ thuế thực phẩm để hạ nhiệt giá cả sinh hoạt ở Mỹ.

Những tuần gần đây, ông Trump tập trung hoàn toàn vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời khẳng định rằng bất kỳ chi phí nào tăng lên đều bắt nguồn từ các chính sách mà cựu Tổng thống Joe Biden ban hành, chứ không phải từ chính sách thuế quan của ông.