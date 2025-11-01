Thủ tướng Canada lên tiếng về đoạn video từng khiến Tổng thống Mỹ nổi giận

Thủ tướng Canada Mark Carney (Ảnh: AFP).

Trong cuộc trao đổi với báo giới hôm 1/11 tại Gyeongju, Hàn Quốc, nơi ông tới dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận ông đã xin lỗi nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump về một quảng cáo của tỉnh Ontario.

“Tôi là người chịu trách nhiệm, trên cương vị thủ tướng, đối với quan hệ với Tổng thống Mỹ. Những chuyện như vậy xảy ra. Chúng tôi chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu, và tôi đã xin lỗi”, Thủ tướng Canada nói.

Ông Carney cho biết ông đã xem trước đoạn quảng cáo trước khi nó được phát sóng và từng yêu cầu Thủ hiến Ontario Doug Ford không tiếp tục triển khai.

Quảng cáo do Thủ hiến bang Ontario Doug Ford, người theo đường lối bảo thủ, ủy quyền thực hiện, sử dụng một đoạn phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với nội dung rằng thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thiệt hại kinh tế.

“Khi ai đó nói hãy áp thuế nhập khẩu, điều đó có vẻ như họ đang làm một việc yêu nước để bảo vệ sản phẩm và việc làm của người Mỹ. Và đôi khi trong thời gian ngắn nó có hiệu quả, chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, những rào cản thương mại như vậy gây tổn hại cho mọi người lao động và người tiêu dùng Mỹ”, ông Reagan phát biểu năm 1987.

Cựu lãnh đạo Mỹ phân tích thêm: “Mức thuế cao tất yếu dẫn đến việc các quốc gia khác trả đũa và châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại khốc liệt, rồi điều tồi tệ nhất xảy ra: thị trường co cụm và sụp đổ, doanh nghiệp và ngành công nghiệp đóng cửa, hàng triệu người mất việc”.

Ông Reagan tiếp tục: “Con đường dẫn đến thịnh vượng cho mọi quốc gia là bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy cạnh tranh công bằng, tự do”.

Đoạn video đã khiến Tổng thống Trump nổi giận. Đáp lại, ông Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa từ Canada, đồng thời cũng đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Ottawa.

Tổng thống Trump hôm qua xác nhận Thủ tướng Carney đã xin lỗi ông về đoạn quảng cáo.

“Ông ấy rất tử tế. Ông ấy xin lỗi vì những gì họ làm với đoạn quảng cáo, bởi đó là một quảng cáo sai sự thật. Các bạn biết đấy, hoàn toàn ngược lại, ông Ronald Reagan yêu thích thuế quan”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông bay đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối tuần.

Khi được hỏi liệu ông có nối lại đàm phán thương mại với chính quyền của Thủ tướng Carney hay không, ông Trump trả lời: “Không, nhưng tôi có mối quan hệ rất tốt. Tôi rất quý ông ấy”.

Tổng thống Trump đã sử dụng thuế quan để buộc các quốc gia khác hạ mức thuế đối với sản phẩm Mỹ.

Canada là thành viên của Hiệp định USMCA do Tổng thống Trump thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu, nghĩa là hầu hết hàng hóa của nước này được bảo vệ khỏi các mức thuế cao hơn, bao gồm mức thuế 25% đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài.

Tổng thống Trump đã áp mức thuế 35% đối với hàng hóa của Canada không tuân thủ USMCA, với cáo buộc Ottawa làm quá ít để ngăn chặn hoạt động buôn lậu fentanyl. Ông cho biết ông dự định áp thêm mức thuế 10% khác vì đoạn quảng cáo này.

Tổng thống Trump cũng có thể tìm cách buộc tái đàm phán USMCA sớm nhất vào tháng 7/2026, theo các điều khoản của thỏa thuận.