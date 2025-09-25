Mật vụ Mỹ điều tra sự cố thang máy tại Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania gặp sự cố thang cuốn ở trụ sở Liên hợp quốc (Ảnh: Reuters).

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thang cuốn chở ông và phu nhân Melania “đột ngột khựng lại” khi đang đi lên sảnh chính, suýt khiến họ ngã. Ông đã yêu cầu bắt giữ người chịu trách nhiệm.

Ông cũng cho biết máy nhắc chữ bất ngờ tắt ngay khi ông bắt đầu bài phát biểu, và lãnh đạo các nước có mặt trong hội trường không nghe được bài phát biểu vì hệ thống âm thanh gặp trục trặc.

“Không phải một, không phải 2, mà là 3 sự cố rất đáng ngờ!”, ông Trump viết, đồng thời gọi chuỗi sự việc này là “phá hoại”.

Tổng thống Trump gặp sự cố thang cuốn ở trụ sở Liên hợp quốc

Ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Liên hợp quốc lưu giữ toàn bộ hình ảnh từ camera an ninh và kêu gọi mở một cuộc điều tra, đồng thời khẳng định Mật vụ Mỹ đang xem xét vụ việc.

Phía Liên hợp quốc chưa phản hồi ngay trước yêu cầu của ông Trump. Tuy nhiên, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết dữ liệu từ bộ xử lý trung tâm của thang cuốn cho thấy nó “dừng lại do cơ chế an toàn ở bậc thang trên cùng được kích hoạt”.

Ông Dujarric nói thêm, một nhân viên quay phim đi lùi trên thang cuốn để ghi lại cảnh vợ chồng Tổng thống Mỹ xuất hiện có thể đã vô tình kích hoạt cơ chế an toàn này.

Một quan chức Liên hợp quốc hôm 23/9 cũng chia sẻ, Nhà Trắng tự vận hành máy nhắc chữ. Về cáo buộc hệ thống âm thanh bị cắt khiến phái đoàn không nghe thấy ông Trump, quan chức này giải thích hệ thống được thiết kế để khán giả tại chỗ nghe bản dịch sang 6 ngôn ngữ khác nhau qua tai nghe.