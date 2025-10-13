Tổng thống Donald Trump: “Cơn ác mộng đã qua” khi cuộc chiến Gaza chấm dứt

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày hôm nay sẽ đánh dấu "khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi, và thay đổi rất nhiều theo hướng tốt đẹp hơn" ở Trung Đông.

Sau khi nghe các chính trị gia hô vang "Trump, Trump, Trump" tại Quốc hội Israel, Tổng thống Mỹ cho rằng khu vực này đang trải qua "bình minh lịch sử của một Trung Đông mới".

"Những thế lực gây hỗn loạn tàn phá khu vực này đã hoàn toàn bị đánh bại. Sau bao nhiêu năm chiến tranh và hiểm nguy triền miên, hôm nay, bầu trời đã yên bình, tiếng súng đã dứt, tiếng còi báo động đã im lặng, và mặt trời đã mọc trên vùng đất thánh", ông Trump phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset).

"Cuối cùng, không chỉ đối với người Israel mà cả người Palestine, cơn ác mộng dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng cũng đã qua", ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Trump, lệnh ngừng bắn mà ông góp phần làm trung gian "có lẽ là bước đột phá thách thức nhất từ ​​trước đến nay". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ rằng việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là ưu tiên tiếp theo của ông.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump bị gián đoạn trong giây lát khi một thành viên đối lập trong Quốc hội Israel giơ lên ​​một tờ giấy có dòng chữ "Công nhận Palestine". Ít nhất một người đã bị áp giải ra khỏi phòng.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi Tổng thống Trump là "người bạn tuyệt vời nhất" của Israel tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Israel cảm ơn Tổng thống Trump vì "sự giúp đỡ không ngừng nghỉ" của ông trong việc đưa những con tin còn sống sót trở về. Đây là một phần trong số 251 con tin bị Hamas bắt giữ trong các cuộc tấn công vào tháng 10/2023 ở miền Nam Israel.

Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào sáng 10/10 sau khi Israel và Hamas đồng ý với giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump. Các giai đoạn tiếp theo vẫn đang được đàm phán.

Ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì, và một "ban hòa bình" do ông đứng đầu sẽ nhanh chóng được thành lập để quản lý Dải Gaza.

Trong bài phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông "cam kết với nền hòa bình" ở Gaza. Các quan chức chủ chốt khác của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cũng tham dự cùng Tổng thống Trump.

Đám đông tập trung tại bệnh viện Nasser để chào đón các tù nhân Palestine được Israel thả tự do tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Bài phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra vào đúng ngày Hamas trả tự do cho 20 con tin còn sống cuối cùng bị giam giữ tại Gaza.

Israel cũng thả 250 tù nhân Palestine và hơn 1.700 người Palestine khác bị giam giữ trong chiến dịch quân sự kéo dài 2 năm ở Gaza.

Trong chuyến công du chớp nhoáng tới khu vực này, Tổng thống Trump cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Sharm El-Sheikh, Ai Cập, cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và các nhà lãnh đạo thế giới.