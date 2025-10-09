Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chuyển cho Tổng thống Donald Trump tờ giấy ghi chú thông báo thỏa thuận giữa Israel và Hamas đang đến rất gần.

Nội dung tờ ghi chú mà Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển cho Tổng thống Trump vào chiều 8/10 có dòng chữ: “Rất gần rồi. Chúng ta cần ngài phê duyệt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sớm để có thể là người đầu tiên công bố thỏa thuận".

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ nhận thông điệp thỏa thuận Gaza đến rất gần (Video: AP).

Không lâu sau đó, ông Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social, nói rằng ông “rất tự hào” được công bố giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas của người Palestine.

“Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được trả tự do, và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh cửu”, ông viết.

Ông Trump nhận được thông báo về thỏa thuận Gaza (Ảnh: Reuters).

Ông Trump khi đó đang tổ chức một buổi tọa đàm với các nhân vật có ảnh hưởng trong giới bảo thủ thì ông Rubio chạm ánh mắt với ông.

Ông Rubio nói rằng ông có tin quan trọng muốn báo cho ông Trump, nhưng phải đợi sau khi giới truyền thông rời đi. Sau đó, ông chuyển cho tổng thống một tờ ghi chú.

“Tôi vừa được Ngoại trưởng gửi một tờ ghi chú nói rằng chúng ta đang rất gần đạt được một thỏa thuận ở Trung Đông, và họ sẽ cần tôi sớm”, ông Trump nói.

Sự kiện này đã kéo dài hơn một giờ khi ông Rubio tiến lại gần. Tổng thống mời ông vào, và ông Rubio thì thầm điều gì đó với ông Trump trước khi trao tờ ghi chú.

Gần 10 phút sau khi nói về việc ông phải rời đi, Tổng thống Trump cho hay: “Tôi phải đi ngay bây giờ để cố gắng giải quyết vài vấn đề ở Trung Đông".

Sau đó, ông gợi ý để các quan chức cấp dưới ở lại để tiếp tục nhận câu hỏi trong lúc ông vắng mặt. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục trả lời thêm vài câu hỏi trước khi sự kiện kết thúc.

"Chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho Trung Đông. Đó là điều chúng ta muốn làm", ông tuyên bố.