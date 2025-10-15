Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư yêu cầu Hamas giải giáp

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Donald Trump ngày 14/10 tuyên bố Hamas sẽ buộc phải giải giáp, sau khi dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của nhóm này sau khi ký kết một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nói: “Nếu họ không giải giáp, chúng tôi sẽ giải giáp họ và điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng, có thể bằng bạo lực. Nhưng họ sẽ phải giải giáp, bạn hiểu chứ?", ông nói thêm, nhấn mạnh rằng việc này sẽ diễn ra trong “một khoảng thời gian hợp lý”.

Khi lệnh ngừng bắn do ông Trump làm trung gian có hiệu lực tại Gaza trong tuần này, một trong những dấu hỏi lớn nhất là kế hoạch của Nhà Trắng nhằm buộc Hamas phải giải giáp và rút khỏi Gaza nếu giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình 20 điểm được thực thi.

Các phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ cho thấy nhóm Hamas có thể tiếp tục đóng vai trò hạn chế tại Gaza, sau khi ông tiết lộ rằng đã có một cuộc gặp trực tiếp giữa các đặc phái viên Nhà Trắng và các nhà đàm phán Hamas.

Đầu tuần này, ông Trump thừa nhận rằng nhóm này sẽ có “một vai trò giới hạn” trong việc duy trì trật tự trong ngắn hạn tại Gaza, làm dấy lên câu hỏi về cách Nhà Trắng sẽ điều phối một thỏa thuận hòa bình có thể kiềm chế cả Hamas lẫn Israel khỏi việc tái khơi mào xung đột.

Ông Trump cho biết việc tái thiết Gaza sẽ “nguy hiểm và khó khăn”, ám chỉ Mỹ cần hợp tác với các lực lượng tại chỗ để thực hiện điều này.

Phát biểu tại Ai Cập trước đó, ông Trump cho biết giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình “đã bắt đầu, ít nhất là theo quan điểm của chúng tôi”, nhưng cũng nói rằng một số phần sẽ được triển khai dần theo thời gian.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc họp tuần trước giữa các lãnh đạo cấp cao của Hamas với đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, ông Steve Witkoff, và con rể của Trump là Jared Kushner, người đã cam kết rằng ông Trump sẽ kiềm chế Israel không tái phát động xung đột nếu Hamas ký thỏa thuận hòa bình.

Cuộc gặp diễn ra giữa các đặc phái viên của Trump và phái đoàn Hamas do Khalil al-Hayya, lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang này, dẫn đầu. Ông al-Hayya là người đã thoát chết trong một vụ ám sát do Israel thực hiện tại Doha tháng trước.

Trong cuộc họp kéo dài 45 phút tuần trước, ông Witkoff được cho là đã nói với Hamas rằng việc giữ các con tin là “gánh nặng hơn là lợi thế” và đã đến lúc thực hiện trao đổi con tin.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp trực tiếp đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thỏa thuận, với các lãnh đạo tình báo của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã trao đổi riêng với các nhà đàm phán Hamas, sau đó nói với 2 ông Witkoff và ông Kushner.